Победы Путину не видать: в ОП озвучили прогноз на фоне выборов в США

По словам главы ОПУ, у Зеленского хорошие отношения и с Харрис, и с Трампом.

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"Подарит" ли Путину победу новый глава США / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УИИАН

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Зеленский имеет хорошие отношения с кандидатами в президенты США

США не позволят автократии победить демократию

Президент Украины Владимир Зеленский имеет хорошие отношения с кандидатом в президенты США от Демократической партии Камалой Харрис и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом. Об этом рассказал глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в эфире телемарафона.

Глава ОПУ напомнил, что Владимир Зеленский демонстрировал План победы кандидатам в президенты США.

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"После участия в Нью-Йорке в заседании Генеральной ассамблеи ООН президент представил план победы в Белом доме, в Конгрессе одному кандидату - вице-президенту Камале Харрис. После этого была встреча в Нью-Йорке с Дональдом Трампом. Я знаю точно, я присутствовал на всех этих встречах, что у президента очень хорошие отношения и с Камалой Харрис, и с Дональдом Трампом", - заверил глава ОП.

По его словам, после визита в США, все вернулись с уверенностью, что ни один будущий президент не подарит Путину победу.

"И ни один из президентов не будет готов что-то сделать такое, что пошатнет, прежде всего, статус Америки, как лидера мирового мира, как сильной страны, которая может позволить автократии победить демократию", - подчеркнул Ермак.

Выборы в США / Инфографика Главред

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Как ранее писал Главред, в сентябре состоялись дебаты между кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Представители Республиканской и Демократической партий высказались о войне в Украине. Харрис заявила о поддержке Киева, а Трамп дважды уклонился от прямого ответа и сказал, что в интересах Америки, чтобы война закончились.

Согласно опросу, кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает республиканца Дональда Трампа в 4 штатах, которые "колеблются".

В то же время руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак рассказывал, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не страшна для Украины, поскольку как демократы, так и республиканцы хотят достичь справедливого мира.

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