Победы Путину не видать: в ОП озвучили прогноз на фоне выборов в США

Основное:
- Зеленский имеет хорошие отношения с кандидатами в президенты США
- США не позволят автократии победить демократию
Президент Украины Владимир Зеленский имеет хорошие отношения с кандидатом в президенты США от Демократической партии Камалой Харрис и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом. Об этом рассказал глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в эфире телемарафона.
Глава ОПУ напомнил, что Владимир Зеленский демонстрировал План победы кандидатам в президенты США.
"После участия в Нью-Йорке в заседании Генеральной ассамблеи ООН президент представил план победы в Белом доме, в Конгрессе одному кандидату - вице-президенту Камале Харрис. После этого была встреча в Нью-Йорке с Дональдом Трампом. Я знаю точно, я присутствовал на всех этих встречах, что у президента очень хорошие отношения и с Камалой Харрис, и с Дональдом Трампом", - заверил глава ОП.
По его словам, после визита в США, все вернулись с уверенностью, что ни один будущий президент не подарит Путину победу.
"И ни один из президентов не будет готов что-то сделать такое, что пошатнет, прежде всего, статус Америки, как лидера мирового мира, как сильной страны, которая может позволить автократии победить демократию", - подчеркнул Ермак.
"Мирный план" Дональда Трампа
В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.
Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.
"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - сказал один из авторов мирного плана.
Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".
В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".
Выборы в США - новости по теме
Как ранее писал Главред, в сентябре состоялись дебаты между кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Представители Республиканской и Демократической партий высказались о войне в Украине. Харрис заявила о поддержке Киева, а Трамп дважды уклонился от прямого ответа и сказал, что в интересах Америки, чтобы война закончились.
Согласно опросу, кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает республиканца Дональда Трампа в 4 штатах, которые "колеблются".
В то же время руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак рассказывал, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не страшна для Украины, поскольку как демократы, так и республиканцы хотят достичь справедливого мира.
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