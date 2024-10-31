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США могли помешать РФ напасть на Украину: почему Байден не принял решение

Андрей Ганчук
31 октября 2024, 22:02
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Возможно, Соединенные Штаты могли предотвратить полномасштабную войну России против Украины, считает Джон Болтон.
Байден, Украина
Байдену говорили, что Киев падет за 7 дней - Кулеба / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, Офис президента

Американская разведка полностью ошиблась в вопросах военных возможностей агрессора России и потенциала Украины в отражении нападения. В Штатах считали, что украинское государство выстоит максимум неделю, а главе Белого дома Джо Байдену не советовали давать украинцам оружия, поскольку война якобы все равно будет проиграна.

В проекте Ольги Кошеленко USA-UA: Секретные файлы Белого дома говорится, что об этом рассказали экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и советник по национальной безопасности в администрации Трампа Джон Болтон.

Байден боялся повторения Афганистана

По словам Кулебы, Байдену рассказывали, что Украине, мол, бессмысленно давать оружие, поскольку тогда повторится ситуация Афганистане, где вооружения достались талибам.

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"К Байдену приходили люди, очень умные, садились вокруг него и он говорил: "Что там, расскажите, что будет". И они ему в один голос говорили: максимум 7 дней. Он спрашивал, какие есть решения. А они отвечали: "Ну смотрите, мы Афганистан накачали оружием и что? И что все осталось врагу, Талибану. Вы хотите сейчас повторить с Украиной? Мы сейчас им напередаем оружия, которое ничем их не спасет, потому что им все равно конец". Вот и вся логика", - отметил дипломат.

"Киев падет за считанные дни, а вся страна – за неделю"

Американская разведка проводила брифинги для закрытых сессий Конгресса США. Вследствие этого обе палаты полагали, что Киев падет за несколько дней, а все Украина – за недели, рассказал Джон Болтон.

Кто такой Дмитрий Кулеба?

Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

"Возможно все это удалось бы предотвратить"

Политик акцентировал внимание на полном провале разведки США по вопросам военных возможностей России и способности Украины оказать сопротивление.

"Все индикаторы указывали на то, что вторжение будет. И если бы мы сделали больше, чтобы усилить Украину оружием, инструкторам и советниками, которые могли быть сдерживающим фактором, большим количеством жестких экономических санкций, возможно вообще все это удалось бы предотвратить", - подчеркнул Джон Болтон.

В целом, Штаты призывали Украину готовиться к обороне, а в перспективе – к партизанской войне.

Кто такой Джон Болтон

Джон Роберт Болтон – американский политик-республиканец и дипломат. Был заместителем госсекретаря США по контролю за вооружениями (2001-2005 г.), послом США в Организации Объединенных Наций (с 2005 по 2006 год), советником президента США по национальной безопасности (2018-2019 г.), пишет Википедия.

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