Харрис вырвалась вперед: неожиданные итоги опроса в 'колеблющихся' штатах США

Камала Харрис лидирует с небольшим отрывом, свидетельствуют результаты социологического опроса.

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/ Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, facebook.com/KamalaHarris

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Харрис вырвалась вперед в опросах

Результаты в "шатких" штатах США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает республиканца Дональда Трампа в 4 "колеблющихся" штатах.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Times/YouGov, проходившего с 25 по 31 октября 2024 года.

Опрос проводился в штатах:

Аризона;

Джорджия;

Мичиган;

Невада;

Северная Каролина;

Пенсильвания;

Висконсин.

/ Times / SAY Poll

Отмечается, что среди избирателей Харрис лидирует с небольшим отрывом в Висконсине (49% против 45%), Пенсильвании (49% против 46%), Мичигане (48% против 45%) и Неваде (48% против 47%).

/ Инфографика Главред

В то же время Трамп с незначительным отрывом лидирует в Северной Каролине (49% против 48% Харрис) и Джорджии (48% против 47%).

Вместе с тем, согласно результатам проведенного опроса, в Аризоне оба кандидата имеют одинаковый уровень поддержки - 48%.

Кто такая Камала Харрис? Камала Харрис – американский политик и чиновник. Юрист. Член Демократической партии США. Харрис – 49-й вице-президент США. Занимает должность с 20 января 2021 года. Первая женщина, первый темнокожий политик и первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента в истории Соединенных Штатов Америки. 19 ноября 2021 года Харрис, пока Байден был под наркозом, в рамках закона, приняла на себя полномочия президента США на временной основе. Харрис стала первой и единственной женщиной в американской истории, которая прошла эту политическую процедуру, пишет Википедия.

Ранее состоялись дебаты между кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Представители Республиканской и Демократической партий высказались о войне в Украине. Харрис заявила о поддержке Киева, а Трамп дважды уклонился от прямого ответа и сказал, что в интересах Америки, чтобы война закончились.

Как сообщал Главред, президент США Джо Байден обеспокоен возможными последствиями предстоящих президентских выборов. Риторика кандидата в президенты Дональда Трампа, по его мнению, может привести к "опасному результату". Байден подчеркнул свою уверенность в том, что выборы будут свободными и честными. В то же время он не смог гарантировать, что выборы в США пройдут мирно.

Смотрите видео - Харрис опустила Путина:

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