Харрис вырвалась вперед: неожиданные итоги опроса в 'колеблющихся' штатах США

Ключевое:
- Харрис вырвалась вперед в опросах
- Результаты в "шатких" штатах США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает республиканца Дональда Трампа в 4 "колеблющихся" штатах.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Times/YouGov, проходившего с 25 по 31 октября 2024 года.
Опрос проводился в штатах:
- Аризона;
- Джорджия;
- Мичиган;
- Невада;
- Северная Каролина;
- Пенсильвания;
- Висконсин.
Отмечается, что среди избирателей Харрис лидирует с небольшим отрывом в Висконсине (49% против 45%), Пенсильвании (49% против 46%), Мичигане (48% против 45%) и Неваде (48% против 47%).
В то же время Трамп с незначительным отрывом лидирует в Северной Каролине (49% против 48% Харрис) и Джорджии (48% против 47%).
Вместе с тем, согласно результатам проведенного опроса, в Аризоне оба кандидата имеют одинаковый уровень поддержки - 48%.
Кто такая Камала Харрис?
Камала Харрис – американский политик и чиновник. Юрист. Член Демократической партии США.
Харрис – 49-й вице-президент США. Занимает должность с 20 января 2021 года.
Первая женщина, первый темнокожий политик и первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента в истории Соединенных Штатов Америки.
19 ноября 2021 года Харрис, пока Байден был под наркозом, в рамках закона, приняла на себя полномочия президента США на временной основе. Харрис стала первой и единственной женщиной в американской истории, которая прошла эту политическую процедуру, пишет Википедия.
Ранее состоялись дебаты между кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Представители Республиканской и Демократической партий высказались о войне в Украине. Харрис заявила о поддержке Киева, а Трамп дважды уклонился от прямого ответа и сказал, что в интересах Америки, чтобы война закончились.
Как сообщал Главред, президент США Джо Байден обеспокоен возможными последствиями предстоящих президентских выборов. Риторика кандидата в президенты Дональда Трампа, по его мнению, может привести к "опасному результату". Байден подчеркнул свою уверенность в том, что выборы будут свободными и честными. В то же время он не смог гарантировать, что выборы в США пройдут мирно.
Смотрите видео - Харрис опустила Путина:
Больше новостей:
- Каким может быть курс Харрис и кому она отдаст внешнюю политику США
- Путин не вторгся бы в Украину, если бы президентом США был Трамп - Джонсон
- Трамп на встрече с Путиным задал ему вопрос об Украине: в США раскрыли детали
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред