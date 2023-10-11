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Эксперт оценил, как сильно война в Израиле сможет отвлечь внимание США от войны в Украине

Дмитрий Видоменко
11 октября 2023, 04:15
Как говорит известный эксперт Тарас Загородний, поведение американских властей в международных вопросах обусловлено древними традициями.
Загородний, танк
США помогают Израилю лишь потому, что они сильные - Тарас Загородний коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

На пару месяцев очередной этап обострения война в Израиле может расфокусировать внимание США по поводу Украины. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Если исходить из того, что мы не будем демонстрировать силу, то где-то на месяц-два это, конечно, может расфокусировать внимание в отношении Украины. Многое также будут определять усилия украинской дипломатии, и то, насколько сильной будет Украина. Ведь США помогают Израилю лишь потому, что они сильные. Если Украина будет строить больше собственного вооружения, больше уничтожать противника, то нам будут помогать так же, как Израилю, поскольку главная претензия крайних правых к Украине в том, что она сама ничего не делает – не производит оружие и т.д. Поэтому, мол, зачем им помогать, если они сами себе не хотят помочь", ‒ сказал он.

Как говорит Загородний, поведение американских властей в международных вопросах обусловлено древними традициями.

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"Но это не пророссийская позиция, а логика протестантизма, на которой вообще построена Америка. Протестантизм – это глубинная система, которая подразумевает помощь самому себе, тяжелую работу для самого себя как богоугодную. И, соответственно, на этом американцы и акцентируют внимание. И те же трамписты, видя, что украинцы помогают сами себе, будут вынуждены признавать, что Украине нужна их помощь", ‒ сказал он.

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики ХАМАСа прорвали границу Израиля и сектора Газа и выпустили тысячи ракет в сторону страны. В ответ Армия обороны Израиля начала наносить удары по военным объектам террористов.

Вечером 9 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к мощной массированной атаке, которой еще никогда не было. Политический деятель обратил внимание на тот факт, что важнейшей задачей подразделений израильских вооруженных сил окажется полная ликвидация каждой из целей организации ХАМАС на территории сектора Газа.

10 октября представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что операция в Секторе Газа началась. Отмечается, что уже есть первые результаты ударов. Представитель ЦАХАЛа отметил, что под удар авиации Израиля попали террористические объекты организации ХАМАС в секторе Газа.

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Тарас Загородний война России и Украины Нападение ХАМАС на Израиль
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