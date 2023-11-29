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Если мы проиграем, нам устроят новый Голодомор - Черник

Руслана Заклинская
29 ноября 2023, 16:34
Успех Украины на фронте зависит от количества и качества оружия, которое могут предоставить страны-партнеры.
Если мы проиграем, нам устроят новый Голодомор - Черник
Военный эксперт рассказал состоится ли всеобщая мобилизация в РФ / Коллаж: Главред, фото: armyinform.com.ua, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Россия может развернуть новый фронт и объявить всеобщую мобилизацию. При этом, успех Украины на фронте зависит от количества и качества оружия, которое могут предоставить партнеры. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт Петр Черник.

В случае, если россияне после выборов объявят всеобщую мобилизацию, ситуация на войне станет сложнее для Украины. По мнению эксперта, если Украина потерпит поражение в войне, то РФ устроит новый Голодомор в стране.

"Если россияне это сделают, нам будет трудно. Но у нас нет выбора – если мы проиграем, нам устроят новый Голодомор", - сказал Черник.

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Черник отмечает, что Украине важно иметь много F-16, значительное количество авиабомб и дальнобойных ракет. Эксперт сравнил ситуацию с использованием дальнобойных ракет в войне США с режимом Саддама Хусейна, где США применяли более 600 дальнобойных ракет против режима Саддама Хусейна. Это оружие поможет Украине облегчить ситуацию на фронте.

"Когда американцы в свое время воевали с режимом Саддама Хусейна, за полтора месяца они применили более 600 дальнобойных ракет, причем были сутки, когда США выпускали от 20 до 100 таких ракет. Тогда как Украина имеет только два-три подтвержденных случая применения такого оружия", - пояснил Петр Черник.

По словам эксперта, украинские силы имеют незначительное количество случаев применения подобного оружия и чем быстрее они получат такие возможности, тем эффективнее они смогут противостоять врагу.

"Чем быстрее мы будем иметь такое оружие, тем легче нам будет", - подытожил военный эксперт.

Кто такой Петр Черник

Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Мобилизация в России

Напомним, страна-агрессорка Россия, планирует набрать 420 тысяч контрактников до конца текущего года. Мобилизация в российской армии негативно влияет на экономику страны, считают в Министерстве обороны Великобритании, ссылаясь на свою разведку. По их словам, до президентских выборов в 2024 году всеобщая мобилизация вероятно не состоится.

Также известно, что Россия имеет потенциал для массовой мобилизации, но пока не проводит ее из-за неспособности армии одновременно подготовить значительное количество мобилизованных лиц. По данным, ежемесячно в РФ мобилизуют около 20 тысяч человек, которых экипируют и отправляют на фронт с целью закрытия дыр на линии фронта.

Кроме этого, Игорь Яковенко считает, что российский режим не имеет возможности осуществить тотальную мобилизацию, о которой так радостно говорят "ура-патриоты". Оппозиционер утверждает, что очевидно, людей будут привлекать на фронт, поскольку Путин планирует продолжать войну и ему необходимо "пушечное мясо".

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