"Это просто ребенок": стала известна интересная деталь о человеке, который "слил" секретные документы США

Человек, который "сливал" секретные документы, мог делать это в попытке "произвести впечатление в своей группе".

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Стала известна интересная деталь о человеке, который "слил" секретные документы США/ Википедия, 93 ОМБр Холодный Яр

Лицом, которое "слило" секретные документы разведки Соединенных Штатов Америки относительно состояния украинской армии на платформу обмена мгновенными сообщениями и цифрового распространения информации Discord, мог быть "ребенок".

Об этом рассказал человек, который, по его словам, был участником чат-группы Discord, где появлялись эти документы. Интервью у этого человека взяло издание Associated Press.

Этот человек сказал, что ему 18 лет, но свое имя назвать отказался из-за опасений за личную безопасность.

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Издание AP отмечает, что не смогло подтвердить часть полученных от этого источника данных, а исходная комната упомянутого чата была удалена.

Пользователь Discord отметил, что он общался с другими людьми, которые были участниками упомянутого чата, в том числе и с человеком, который месяцами публиковал там документы с секретной информацией США.

Секретные данные в чате Discord публиковало третье лицо с псевдонимом "Лукка". Пользователь, который поговорил с изданием, отметил, что мотивацией для общения со СМИ у него было желание защитить "Лукку".

"Лукка "это просто ребенок". Он просто постоянно публиковал это, чтобы возиться с людьми", – отметил пользователь Discord.

Документы, которые попали в Discord, изначально были загружены на Thug Shaker Central. Собеседник издания отказался сказать, какое лицо загружало их туда, или подтвердить, мог ли этот человек работать на американское правительство. Пользователь только сказал, что исходный загрузчик делал это под псевдонимом "the O.G.".

Также пользователь высказал мнение, что лицо, которое "сливало" эти документы, могло делать это в попытке "произвести впечатление в своей группе".

Утечка секретных документов Пентагона

6 апреля издание The New York Times сообщило, что в Twitter и Telegram были опубликованы секретные военные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением ВСУ.

Военные аналитики говорят, что документы, по-видимому, были изменены в некоторых частях по сравнению с их первоначальным вариантом. В частности, были завышены американские оценки погибших на войне украинцев и занижены оценки погибших российских оккупантов.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что данные о подготовке украинской армии, появившиеся в социальных сетях как якобы утечка секретных военных документов, является подделкой, созданной силами российской разведки.

По данным CNN, Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки секретных документов. Также журналисты американского телеканала CNN, проанализировав 53 таких документа, пришли к выводу, что якобы США вели шпионаж за президентом Украины Владимиром Зеленским.

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