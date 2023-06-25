"Это все пвошник": Пригожин ответил за убийство российских летчиков

Во время "похода" основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина наемники успешно били по российской авиации.
Военная корреспондентка и пропагандистка "Первого канала" РФ Ирина Куксенкова сообщила, что по обновленным данным под Воронежем "Вагнер" во время бунта сбили не Ил-18, а Ил-22, на борту которого находились 10 человек — все они погибли.
"Когда Пригожина уже в штабе ЮВО спросили зачем, ведь этот самолет не наносит ударов, а выполняет другие функции, он сказал - а дурак пвошник в колонне все взлетающее сбивал", — возмутилась пропагандистка.
По ее словам, главарь "вагнеровцев" якобы согласился выплатить 50 миллионов компенсации родным погибших летчиков.
Сколько самолетов РФ уничтожили "Вагнера"
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 25 июня в эфире телемарафона сообщил, что всего было уничтожено семь самолетов и вертолетов.
По словам Игната, в целом наемники уничтожили:
- самолет;
- два боевых вертолета;
- четыре транспортных самолета.
Как отметил спикер Воздушных сил, "вагнеровцы" понимали, что авиация России может разбить их колонны быстро и эффективно.
"Этого, наверное, и боялись бойцы ЧВК, а потому превентивно уничтожили то, что было в небе. Авиация сегодня, тем более такая как у России, может колонну на марше разнести очень быстро", - отметил Игнат.
"Поход" Пригожина на Москву
23 июня накануне главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обвинил кадровых российских оккупантов министерства обороны РФ в ракетном ударе по тылам группировки. Он заявил, что теперь 25 тысяч вооруженных вагнеровцев будут разбираться с минобороны.
24 июня утром Пригожин заявил, что боевики ЧВК Вагнера взяли под контроль все военные объекты в Ростове-на-Дону. Также, по его словам, вагнеровцы за ночь сбили три вертолета российских войск.
Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Пригожин начал вооруженный мятеж. "Обращаюсь к россиянам, военным и силовым ведомствам и к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа То, с чем мы столкнулись — это предательство".
Позднее стало известно, что по результатам договоренностей с Александром Лукашенко, уголовное дело в отношении Пригожина за попытку совершения мятежа в РФ будет закрыто, а сам он уйдет в Беларусь.
Остальные наемники ЧВК, которые приняли участие в мятеже, также не будут преследоваться по закону, а некоторые из них смогут подписать контракт с Минобороны.
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