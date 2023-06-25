"Это все пвошник": Пригожин ответил за убийство российских летчиков

Главарь "вагнеровцев" якобы согласился выплатить 50 миллионов компенсации родным погибших летчиков.

https://glavred.info/world/eto-vse-pvoshnik-prigozhin-otvetil-za-ubiystvo-rossiyskih-letchikov-10480651.html Ссылка скопирована

Евгений Пригожин ответил за уничтожение авиации оккупантов / Коллаж Главред, фото скриншот с видео

Во время "похода" основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина наемники успешно били по российской авиации.

Военная корреспондентка и пропагандистка "Первого канала" РФ Ирина Куксенкова сообщила, что по обновленным данным под Воронежем "Вагнер" во время бунта сбили не Ил-18, а Ил-22, на борту которого находились 10 человек — все они погибли.

"Когда Пригожина уже в штабе ЮВО спросили зачем, ведь этот самолет не наносит ударов, а выполняет другие функции, он сказал - а дурак пвошник в колонне все взлетающее сбивал", — возмутилась пропагандистка.

видео дня

По ее словам, главарь "вагнеровцев" якобы согласился выплатить 50 миллионов компенсации родным погибших летчиков.

Сколько самолетов РФ уничтожили "Вагнера"

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 25 июня в эфире телемарафона сообщил, что всего было уничтожено семь самолетов и вертолетов.

По словам Игната, в целом наемники уничтожили:

самолет;

два боевых вертолета;

четыре транспортных самолета.

Как отметил спикер Воздушных сил, "вагнеровцы" понимали, что авиация России может разбить их колонны быстро и эффективно.

"Этого, наверное, и боялись бойцы ЧВК, а потому превентивно уничтожили то, что было в небе. Авиация сегодня, тем более такая как у России, может колонну на марше разнести очень быстро", - отметил Игнат.

"Поход" Пригожина на Москву

23 июня накануне главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обвинил кадровых российских оккупантов министерства обороны РФ в ракетном ударе по тылам группировки. Он заявил, что теперь 25 тысяч вооруженных вагнеровцев будут разбираться с минобороны.

24 июня утром Пригожин заявил, что боевики ЧВК Вагнера взяли под контроль все военные объекты в Ростове-на-Дону. Также, по его словам, вагнеровцы за ночь сбили три вертолета российских войск.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Пригожин начал вооруженный мятеж. "Обращаюсь к россиянам, военным и силовым ведомствам и к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа То, с чем мы столкнулись — это предательство".

Позднее стало известно, что по результатам договоренностей с Александром Лукашенко, уголовное дело в отношении Пригожина за попытку совершения мятежа в РФ будет закрыто, а сам он уйдет в Беларусь.

Остальные наемники ЧВК, которые приняли участие в мятеже, также не будут преследоваться по закону, а некоторые из них смогут подписать контракт с Минобороны.

Читайте также: