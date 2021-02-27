"Финансируют тирана": в Литве резко высказались о Северном потоке-2

В МИД Литвы раскритиковали строительство газопровода / Reuters

В МИД Литвы высказались о строительстве российского газопровода Северный поток-2 и отметили, что Евросоюз фактически "финансирует тирана".

По словам литовского министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, в проекте Северный поток-2 сегодня нет никакого смысла, поскольку Европа к 2030 году планирует прекратить использование ископаемого топлива, а этот газопровод только увеличит его количество в регионе, пишет Радио Свобода.

"Этот проект также не приносит никакой пользы единства Европы. Германия приложила много усилий для того, чтобы Европа была реально объединенной... И мне было бы грустно наблюдать, что немецкое наследие объединенной Европы исчезает из-за одного проекта", - пояснил он.

Ландсбергис отметил, что он предлагал отложить строительство Северного потока-2 до новых выборов в России. По его мнению, если Россия сможет провести по-настоящему демократические выборы, то пусть продолжает реализацию газопровода.

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"Если в России состоятся демократические выборы, то ладно - стройте дальше. Но в нынешних условиях этим проектом мы фактически финансируем тирана. А это всегда плохая идея, потому что на эти средства он в конце концов строит танки. Поэтому моя идея была - отложить строительство до выборов. Перефразируя Джона Леннона, дадим Путину шанс", - добавил министр.

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