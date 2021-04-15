Фонд Навального выложил в Сеть расследование про шикарную дачу Путина

Согласно данным Фонда борьбы с коррупцией, дачный комплекс Владимира Путина в районе озера Валдай занимает территорию площадью в 250 гектаров.
Организация российского политика-оппозиционера Алексея Навального Фонд борьбы с коррупцией провела новое расследование ‒ по поводу шикарной дачи президента РФ Владимира Путина, расположенной в окрестностях озера Валдай в Новгородской области. Об этом говорится на сайте ФБК.
Дачный комплекс занимает территорию в 250 гектаров. В него входят дача, несколько бань и других сооружений для развлечения и отдыха.
Главный дом — четырехэтажный особняк, 3,5 тысячи квадратных метров. На территории также есть китайский павильон (гостевой домик), домики, бани, беседки, здания ресторана, отдельный пивной ресторан, детская площадка и православная церковь.
В 350 метрах от основного здания расположены трехэтажный дом на 7 тысяч квадратных метров, два этажа которого ‒ подземные. Там, как утверждают расследователи, расположен салон красоты, предназначенный лично для Владимира Путина.
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В нем есть солярий, стоматология, лимфопресс, массажные ванны, грязелечение, криокамеры, специальный флоат-бассейн [с соляным растровом для расслабления] , баня-хамам, обычный бассейн, сауны и большой массажный блок.
В ФБК говорят, что по состоянию на 2009 год на территории резиденции точно были конюшня, площадка для гольфа, площадка для мини-гольфа, VIP-ресторан с кинозалом, боулингом, бильярдной и мини-казино.
Считается, что именно на этой даче Путин отдыхает чаще всего и регулярно принимает там гостей. В частности, здесь гостили Филипп Киркоров, Григорий Лепс, а также во время Майдана здесь с Путиным встречался тогдашний президент Украины Виктор Янукович. Выступали перед ними тогда Елена Ваенга и Олег Газманов
На обслуживание этой дачи за 10 лет государство, по словам членов ФБК, из госбюджета потратила 2,7 миллиарда рублей.
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Дворец Путина в Геленджике - что было ранее:
- в январе 2021 года Фонд борьбы с коррупцией, которым руководит российский оппозиционер Алексей Навальный, обнародовал расследование, в котором говорится, что под Геленджиком находится особняк Владимира Путина.
- По сведениям Фонда, общую площадь особняка оценивают в 17 691 квадратный метр, а предварительная стоимость строительства составляет около 100 млрд рублей.
- В расследовании говорится, что на территории "дворца" есть церковь, ледовый дворец, подземный восьмидесятиметровый мост и даже тоннель для спуска к Черному морю.
- Путин утверждал, что никакого отношения к особняку не имеет.
- Позже друг президента, российский миллиардер, глава совета директоров компании Стройгазмонтаж – подрядчика строительства Крымского моста – Аркадий Ротенберг заявил, что "царский дворец" принадлежит ему.