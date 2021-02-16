Воевавший за "ДНР" писатель назвал предназначение "дворца Путина" в Геленджике

"Дворец" Владимира Путина – база для приема гостей, полагает Захар Прилепин / Скриншот

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал на Донбассе на стороне боевиков самопровозглашенной "ДНР", заявил, что особняк под Геленджиком, который называют "дворцом" президента РФ Владимира Путина, является базой для приема гостей.

Путин, скорее всего, был в "дворце", рассказал литератор в интервью изданию Открытые медиа.

По его мнению, российский лидер был в особняке "полтора раза".

"Я абсолютно убежден, что это ("дворец Путина" в Геленджике – Ред.) какая-то база приема гостей… Ну я даже плюс-минус примерно понимаю, где там проживает наш президент. Это не там", – заявил экс-боевик "ДНР".

Напомним, в январе 2021 года Фонд борьбы с коррупцией, которым руководит российский оппозиционер Алексей Навальный, обнародовал расследование, в котором говорится, что под Геленджиком находится особняк Владимира Путина.

По сведениям Фонда, общая площадь особняка оценивают в 17 691 квадратный метр, а предварительная стоимость строительства составляет около 100 млрд рублей.

В расследовании говорится, что на территории "дворца" есть церковь, ледовый дворец, подземный восьмидесятиметровый мост и даже тоннель для спуска к Черному морю.

Путин утверждал, что никакого отношения к особняку не имеет.

Позже друг президента, российский миллиардер, глава совета директоров компании Стройгазмонтаж – подрядчика строительства Крымского моста – Аркадий Ротенберг заявил, что "царский дворец" принадлежит ему.