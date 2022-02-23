Главари "ЛДНР" обратились к Путину за военной помощью

Владимир Путин / Reuters

Главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину за военной помощью.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Кремль также опубликовал фотографии обращений главарей "ЛДНР" к Путину.

В обращениях говорится, что боевики просят Россию "оказать помощь в отражении агрессии Вооруженных сил Украины".

Накануне Путин получил разрешение на применение российских войск за пределами России.

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Россия вводит войска на Донбасс и признала "ЛДНР"

Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании Москвой "ДНР" и "ЛНР". С Пушилиным и Пасечником были подписаны "договора о дружбе".

В тот же вечер Россия начала вводить войска в отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

22 февраля Федеральное собрание РФ (Госдума и Совфед, две палаты российского парламента) ратифицировало "договора о дружбе" между Россией и "ЛДНР". Путин подписал документы о ратификации.

Далее Совет Федерации разрешил президенту Владимиру Путину использовать российские войска за границей. Речь идет о запуске военных подразделений на оккупированный Донбасс.

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