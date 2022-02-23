Визовый режим с Россией и отказ от НАТО: Зеленский ответил на ультиматум Путина

Владимир Зеленский / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с коллегами из Польши и Литвы прокомментировал возможность введения Украиной визового режима с РФ, а также отказ Украины от НАТО.

По словам Зеленского, все зависит от дальнейших шагов российской стороны, и тогда принятие или не принятие визового режима с РФ.

"У меня есть много предложений от нашей команды относительно нашей реакции. Они связаны с дальнейшими шагами РФ", - сказал Зеленский.

Также президент ответил на вчерашний ультиматум президента России Владимира Путина. Он считает, что Киеву нужны срочные гарантии безопасности.

По словам Зеленского, архитектура безопасности в Европе нуждается в безопасности.

Реклама

"Я бы хотел, чтобы в таком архитектурном комплексе Украину также увидели. Не является секретом, что Будапештский меморандум не работает. Мы четко понимаем, нет иллюзии, что Украины на сегодня нет ни в одном альянсе. Мы сами себя защищаем. При поддержке партнеров, но гибнут именно украинцы. Поэтому Украине нужны гарантии безопасности, четкие, конкретные уже сейчас", - отметил Зеленский.

В свою очередь, президент России заявил, что для урегулирования ситуации нужны признание российской аннексии Крыма и отказ Киева вступления в НАТО.

"Я думаю, что среди стран, предоставляющих гарантии безопасности Украине, должна быть Россия. Это не секрет, и я много раз предлагал президенту РФ сесть за стол переговоров и говорить. Ибо это вопрос диалога, а не вопрос условий", - заявил Зеленский.

Читайте такжеШмыгаль ответил на ультиматум Путина

Россия признала "ЛДНР" на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ об официальном признании Москвой так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Вместе с Пушилиным и Пасечником он подписал договора о дружбе с "республиками".

В тот же вечер Россия ввела войска на захваченный Донбасс.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего обращения к нации сделал заявление о том, что признание Россией "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе сигнализирует о выходе Москвы из Минских соглашений. Официальный Киев инициировал консультации в рамках Будапештского меморандума, срочную встречу в нормандском формате и оставляет за собой право индивидуальной и коллективной обороны.

Государственная Дума РФ уже 22 февраля ратифицировала "договора о дружбе" РФ с "ЛДНР".

Позже данные "соглашения" одобрили в Совфеде. После подписания Путиным законов о ратификации Россия официально признала "суверенитет" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Читайте также: