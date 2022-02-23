Украина мчится в Евросоюз: Зеленский подписал документ с Польшей и Литвой

Польша и Литва поддерживают предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС / "Фокус.ua"

Президент Украины Владимир Зеленский совместно с польским главой государства Анджеем Дудой и литовским президентом Гитанасом Науседой подписали совместную декларацию, согласно которой Польша и Литва поддерживают предоставлению Киеву статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз. Государства призывают к немедленному запуску серьезных санкций против России, включая ограничения в отношении газопровода Северный поток-2.

Как сообщает Reuters, в подписанном сторонами документе указано, что Украине удалось достичь прогресса в выполнении Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Поэтому Украина заслуживает получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

Читайте такжеВ Украине объявят чрезвычайное положение'Подчеркиваем, что, учитывая значительный прогресс в реализации Соглашения об ассоциации и внутренних реформ, а также текущие вызовы безопасности, Украина заслуживает статуса кандидата в члены ЕС, и Литва и Польша будут поддерживать Украину в достижении этой цели', - отмечается в декларации.

Кроме того, Зеленский, Науседа и Дуда в декларации призывают мир к скорейшему запуску серьезных санкционных ограничений против России, которые должны включать ограничительные меры в отношении российской магистрали Северный поток-2.

Россия признала "ЛДНР" и вводит войска на Донбасс

Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании Москвой "ДНР" и "ЛНР" в качестве "суверенных государств". С ними подписаны "договора о дружбе".

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Далее Россия начала вводить войска в отдельные районы Донбасса.

22 февраля парламент РФ одобрил "договора о дружбе" Москвы с оккупированными Донецком и Луганском. Путин подписал законы о ратификации, после чего Россия официально признала "ЛДНР".

Совет Федерации России предоставил президенту Путину право использовать войска за границей для запуска военных подразделений на оккупированный Донбасс.

Путин сделал заявление о том, что "Минска" больше нет, так как Россия признала "ДНР" и "ЛНР".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия вышла из Минских соглашений в одностороннем порядке. Глава государства подчеркнул, что сохранение территориальной целостности и суверенитета остается приоритетом для Киева.

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