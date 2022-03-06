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Госдеп призвал граждан США немедленно уехать из России

6 марта 2022, 07:35

Американцев просят покинуть РФ из-за нападения на Украину и возможного преследования граждан США на территории России.

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Госдеп призвал граждан США немедленно уехать из России/ Reuters

Соединенные Штаты Америки призывают своих граждан немедленно покинуть территорию России из-за ее вторжения в Украину.

Об этом говорится в сообщении Госдепа США. Отмечается, что американцы, проживающие в РФ или путешествующие этим государством, "должны немедленно уехать".

В Госдепе объясняют, что это нужно сделать из-за:

  • неспровоцированного и неоправданного нападения российских военных на Украину,
  • возможность преследования граждан США со стороны представителей российской правительственной безопасности,
  • ограниченные возможности посольства оказывать помощь гражданам США в России.

Кроме этого, среди перечисленных причин также указаны COVID-19, терроризм, ограниченные американо-российские рейсы и т.п.

Ранее сообщалось, что 3 тысячи американских добровольцев готовы воевать в составе международного батальона за Украину, которая подверглась коварному нападению России.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Главной темой разговора было то, как заставить Россию остановить войну против Украины.

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