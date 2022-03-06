Госдеп призвал граждан США немедленно уехать из России

Американцев просят покинуть РФ из-за нападения на Украину и возможного преследования граждан США на территории России.
Соединенные Штаты Америки призывают своих граждан немедленно покинуть территорию России из-за ее вторжения в Украину.
Об этом говорится в сообщении Госдепа США. Отмечается, что американцы, проживающие в РФ или путешествующие этим государством, "должны немедленно уехать".
В Госдепе объясняют, что это нужно сделать из-за:
- неспровоцированного и неоправданного нападения российских военных на Украину,
- возможность преследования граждан США со стороны представителей российской правительственной безопасности,
- ограниченные возможности посольства оказывать помощь гражданам США в России.
Кроме этого, среди перечисленных причин также указаны COVID-19, терроризм, ограниченные американо-российские рейсы и т.п.
Ранее сообщалось, что 3 тысячи американских добровольцев готовы воевать в составе международного батальона за Украину, которая подверглась коварному нападению России.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Главной темой разговора было то, как заставить Россию остановить войну против Украины.
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