Оккупанты под Сумами расстреляли гражданский автомобиль и не пускали к нему медиков: есть погибший

Пострадавших долго не могла увезти скорая.
Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал о вопиющем случае расстрела мирных жителей российским оккупантом.
Вечером 5 марта неподалеку от села Пустовойтовка русские войска обстреляли легковой автомобиль такси с гражданскими.
В машине находилось трое людей: таксист и женщина с 17-летним сыном. От обстрела водитель погиб на месте, а мама с сыном получили ранения.
Несмотря на то, что карета скоро помощи выехала на вызов незамедлительно, оказать помощь пострадавшим медикам долго не удавалось - оккупанты не подпускали их к раненым.
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Автор: Анна Нагорная