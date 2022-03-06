Оккупанты под Сумами расстреляли гражданский автомобиль и не пускали к нему медиков: есть погибший

Русские войска обстреляли под Сумами легковой автомобиль такси с гражданскими / УНИАН

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал о вопиющем случае расстрела мирных жителей российским оккупантом.

Вечером 5 марта неподалеку от села Пустовойтовка русские войска обстреляли легковой автомобиль такси с гражданскими.

В машине находилось трое людей: таксист и женщина с 17-летним сыном. От обстрела водитель погиб на месте, а мама с сыном получили ранения.

Несмотря на то, что карета скоро помощи выехала на вызов незамедлительно, оказать помощь пострадавшим медикам долго не удавалось - оккупанты не подпускали их к раненым.

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