Режим Путина может пасть в течение года - Bloomberg

Владимир Путин может потерять власть / Reuters

Президент России Владимир Путин просчитался, когда решил осуществить вторжение в Украину. Эта ошибка может стоить ему власти. Такое мнение озвучил главный стратег компании Clocktower Group Марко Папич.

По словам эксперта, Путин игнорирует материальные ограничения в своем нападении на Украину, пишет Bloomberg. Также хозяин Кремля не учел ряд важных факторов, а именно:

яростное сопротивление украинцев;

отсутствие реального опыта в армии РФ для ведения широкомасштабных боевых действий;

что Украина является очень сложным местом для вторжения.

Папич считает, что это может привести к падению кремлевского диктатора уже в ближайшие 12 месяцев.

"События в Украине ужасающие, но в то же время обнадеживающие. Мы видим рождение новой национальной идентичности, самосознательной нации", - сказал стратег компании Clocktower Group.

Марко Папич убежден, что если украинцы отразят нападение России, перед ними открываются широкие перспективы и потенциал.

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Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".

22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армию за границей. Это, в сущности, было разрешением Путину начать войну против Украины.

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

5 марта министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что война в Украине приближается к переломному моменту.

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