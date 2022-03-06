"Люблю тебя, украинский солдат": военный поделился трогательной историей спасения ребенка

Украинский солдат вынес маленькую девочку из зоны боевых действий, и услышал от спасенного ребенка слова, которые его тронули.
Украинский военный Евгений Исаев поделился трогательной историей, которая произошла с ним во время войны. Солдат выносил из зоны ведения боевых действий маленькую девочку. Она же в это время повторяла слова, которыми растрогала военного.
Эту историю защитник Украины рассказал на своей странице в Facebook.
"Маленькая девочка, сквозь слезы на фоне выстрелов, взрывов, вжимаясь в меня своими маленькими ручками повторяла как мантру: "Я люблю тебя, украинский солдат. Очень-очень сильно люблю!!!" – рассказал военный.
Он отметил, что после этих слов даже забыл о ранении ноги, полученном в 2014 году, и бежал быстрее.
"Вот почему мы выиграем эту войну! Даже и добавить нечего...", – написал он.
Ранее сообщалось, что 3 тысячи американских добровольцев готовы воевать в составе международного батальона за Украину, которая подверглась коварному нападению России.
Напомним, Вооруженные Силы Украины остановили колонну российских оккупантов, которая двигалась со стороны Балаклеи в Днепропетровскую область. Во время боевого столкновения враг понес существенные потери, движение войск захватчиков остановлено.
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