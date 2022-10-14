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"Хотят, чтобы сгорел в огне": белорусы выжидают момент для свержения Лукашенко - активистка

14 октября 2022, 15:51

В Беларуси лишь 20% людей поддерживают политику диктатора Лукашенко.

Лукашенко, протест в Беларуси
Белорусы хотят свержения Лукашенко и готовятся к нему / Коллаж фото tut.by, скриншот

Белорусы ждут удобный момент, чтобы начать действовать против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. 80% граждан хотят его свержения и лишь 20% - поддерживают его. Об этом заявила белорусская активистка Инна Зайцева, сообщает ТСН.ua.

Она отметила, что идею о введении белорусский войск в Украину поддерживают лишь 3% от тех людей, которые выступают за Лукашенко.

"Сейчас примерно 20% населения поддерживают режим Лукашенко, остальные 80% желают, чтобы он сгорел в огне. Большинство населения ждет момента, когда придет удобное время для свержения диктатуры Лукашенко, и ждем этого организованно.Наш президент Тихановская организовала проект "План "Победа". Все, кто готов действовать – регистрируются на этой платформе для дальнейшей кооперации. Когда? Тогда когда появится шанс. Сейчас у белорусов нет ни оружия, ни возможности собираться больше трех человек", - сказала активистка.

Она считает, что скорее всего протесты и сопротивления касаемо мобилизации в стране будут невозможны. В обществе постоянно говорят о том, что в случае призыва необходимо сдаваться в плен или переходить на сторону украинских военных и помогать им бороться с этим диктаторским режимом.

Возможное вторжение Беларуси в Украину

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября заявил, что договорился с российским диктатором Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в Беларуси. По его словам, Беларусь начинает задействовать российскую группировку, так как "уровень угрозы достигает нынешнего уровня". Лукашенко также обвинил Украину якобы в "открытии фронта против Беларуси".

Ранее Лукашенко говорил, что Минск поддерживает Москву в войне против Украины. По его словам, белорусская республика якобы верит в "демилитаризацию" Киева и опасается якобы размещения НАТО ядерного оружия на территории украинского государства.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что в ближайшее время вторжения Беларуси в Украину не будет. По его словам, белорусская армия не готова к нападению.

14 октября стало известно о том, что Лукашенко ввел в стране режим так называемой контртеррористической операции из-за того, что соседние государства якобы готовят провокации. В Беларуси началась скрытая мобилизация.

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