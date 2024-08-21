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Катастрофическая ситуация для Путина: ответит ли РФ на события на Курщине - Огрызко

Мария Николишин
21 августа 2024, 14:20
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Или Путин не понимает, что происходит, или понимает, но своей словесной жвачкой прикрывает то, что он ничего не может сделать, говорит Огрызко.
Катастрофическая ситуация для Путина: ответит ли РФ на события на Курщине - Огрызко
Ответит ли Путин на события на Курщине / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, google.com.ua

Дипломат, руководитель Центра исследования России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко предположил, есть ли у РФ достаточно сил и ресурсов, чтобы ответить на события на Курщине.

"Вспомните недавнее совещание у Путина по событиям в Курской области. Путин там что-то читал по бумажке, сбиваясь и рассказывая о социальных и экономических мерах. Неужели это адекватная реакция на то, что происходит на пока что его территории? Лидер ядерной державы, которая угрожает испепелить всех от Варшавы до Лиссабона, стереть в прах все, что есть на территории Украины, применить все возможные виды ядерного оружия, что-то бормочет о социально-экономических шагах. Это выглядело позорно", - сказал он в интервью Главреду.

Дипломат подчеркнул, что сейчас есть два варианта ответа Путина.

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"Либо Путин не понимает, что происходит, либо понимает, но своей словесной жвачкой прикрывает то, что он ничего не может сделать. Если Путин решительный, если он - крутой мачо, которым пытается выглядеть, он должен объявить мобилизацию, сказав: "Родина в опасности! Все на фронт! Все ради победы!", а также привести в состояние повышенной готовности все ядерные силы. Это то, что должен был сделать лидер. А то, что мы услышали, означает, что лидерства нет", - подчеркивает Огрызко.

По его словам, ситуация для Путина становится действительно катастрофической.

"Ему не на кого опереться. После прорыва пограничных линий обороны дальше - гуляй-поле: можно ехать в какую угодно сторону и никого не встретить десятки, а то и сотни километров. Кстати, Пригожин это прекрасно продемонстрировал в свое время. Если бы у Сил обороны Украины было немножко больше группировки, чем та, что сейчас зашла на территорию Курской народной республики, остановить её можно было бы уже где-то под Москвой", - добавляет экс-министр иностранных дел Украины.

Он также отметил, что все это означает, что миф о непобедимости России - это типичная традиционная русская сказка, чтобы все боялись. Но на самом деле еще немного - и этот "домик на курьих ножках" наконец завалится.

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда".

С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Операция в Курской области - что известно

Напомним, 20 августа Вооруженные силы Украины продолжили наступление в Курской области страны-агрессора России, где у них есть новые успехи. Как сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW), на геолокационных кадрах видно, как украинские беспилотники наносят удары по технике РФ.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что украинские военные мощно продвигаются в Курской области и операция не заканчивается. Известно, что ВСУ освободили уже 1263 квадратных километра.

Кроме того, аналитик Bild Юлиан Рёпке заявлял, что с 16 августа украинские силы начали взрывать мосты через реку Сейм, что на севере Глушковского района Курской области. Успешная работа ВСУ может привести к отрезанию группировки страны-агрессора России там, поскольку район с запада и юга окружен территориями Украины.

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