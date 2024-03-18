Кто убил Навального: Трамп промямлил одну вещь - Politico

Не впервые ли Трамп проявил непрямолинейность, отвечая на вопрос журналистов.

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Трамп прокомментировал смерть Навального / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Белый дом

Экс-президент США Дональд Трамп, баллотирующийся на пост американского главы в 2024 году, сказал, что так называемый президент РФ Владимир Путин "вероятно" причастен к смерти оппозиционера Алексея Навального.

"Я не знаю, но, возможно, я имею в виду возможно, я мог бы сказать, вероятно, я не знаю", - бессвязно высказался Трамп, когда его спросили, несет ли Путин ответственность за смерть Навального, пишет Politico.

В ответ Трамп назвал "необычным" смерть такого молодого человека, как Навальный.

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Смерть Навального - что известно Российский оппозиционный лидер Алексей Навальный умер в исправительной колонии. Об этом 16 февраля сообщило тюремное ведомство по Ямало-Ненецкому автономному округу. Как писали российские пропагандистские СМИ, у Навального внезапно оторвался тромб. 17 февраля пресс-секретарь российского оппозиционера Кира Ярмыш официально подтвердила смерть политика. "Алексей Навальный убит. Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном сообщении, выданном матери Алексея", – написала она в Twitter. Руководители ведущих институтов Европейского Союза отреагировали на смерть Алексея Навального. Они заявили, что за его смерть несет ответственность российский режим. Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что смерть российского оппозиционера наступила из-за отрыва тромба. "Я могу вас разочаровать, но то, что нам известно, он реально погиб от тромба", – заявил Буданов. 24 февраля российские тюремщики наконец отдали тело оппозиционного политика Алексея Навального его матери. 1 марта в Москве состоялись похороны Навального. Политика похоронили в Москве на Борисовском кладбище. Проститься с ним пришли тысячи человек.

Трамп и Путин

Трамп всегда отличался прямолинейностью, что его оппоненты воспринимали как психическую нестабильность. Однако в своей предвыборной кампании кандидат от Республиканской партии придерживается достаточно мягкой позиции в отношении Путина, чем объясняются его регулярные резкие выпады в сторону Украины.

Например, накануне он, во время очередного выступления перед избирателями, грубо обозвал Зеленского "выдающимся продавцом".

"Зеленский - величайший продавец. Каждый раз уезжает из США с 50-60 миллиардами долларов. Мне такого никогда не удавалось. Он лучший продавец, чем я. Мы должны дать им в долг, и если им вдруг удастся победить, они нам вернут деньги", - сказал соперник Байдена на предстоящих выборах.

Трамп также неоднократно обещал прекратить помощь Украине и заставить Киев сесть за стол переговоров с Россией - позиция, которая усиливает беспокойство среди западных союзников, которые опасаются второго срока Трампа.

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