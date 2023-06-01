Кучма засветился на Лазурном Берегу Франции

Второго президента Украины Леонида Кучму заметили на отдыхе на Лазурном Берегу Франции.

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Кучму заметили на Лазурном берегу / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: Youtube УП

На Лазурном берегу журналистам удалось заметить второго президента Украины Леонида Кучму. Бывший президент проживал там в имении своего зятя Виктора Пинчука. После начала полномасштабного вторжения Кучма прокомментировал агрессию РФ на 15 день.

Второму президенту Украины - 84 года. Известно, что Кучма был за границей в начале мая 2023 года, об этом стало известно из расследования УП "Батальон Монако 3".

Кучма жил в поместье Пинчука / скриншот: Youtube УП

В пресс-службе Кучмы сообщили, что с февраля 2022 года он лишь дважды покидал Украину - в июле 2022 года и в конце апреля - начале мая 2023 года.

видео дня

В пресс-службе подчеркнули, что оба выезда происходили, поскольку физическое состояние Кучмы требовало медицинских вмешательств: "на видео его сопровождает врач".

Кучма на прогулке во Франции / скриншот: Youtube УП

По словам пресс-секретаря, благотворительная организация Президентский Фонд Леонида Кучмы "Украина" продолжает свою работу.

"Постоянно информируем общество об этой деятельности. С 2014 года помогаем Силам безопасности и обороны Украины - эту работу ведем непублично",- отметила Дарка Олифер.

Она также добавила, что сейчас Кучма вместе с женой находится в Киеве.

Напомним, что Иво Бобул рассекретил, где сейчас находится его кум-Леонид Кучма. Второй президент Украины является крестным отцом сына-подростка Бобула. На правах кума Кучма не раз предлагал помощь.

Кравчук, Кучма и Ющенко просят подписантов Будапештского меморандума остановить Россию. Экс-президенты в своем обращении напомнили, что почти 30 лет назад пять ядерных государств обязались перед Украиной уважать ее независимость и территориальную целостность.

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