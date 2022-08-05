Путин фатально просчитался: хотел уничтожить Украину, а получит ее второе рождение – Кучма

Не было никакой "невинной ошибки" Путина, он допустил преступный просчет – Кучма / Коллаж УНИАН

Глава РФ Владимир Путин допустил фатальный просчет, когда решился на нападение на Украину. Он рассчитывал уничтожить страну, но теперь получит второе рождение украинского государства. Окружение главы Кремля будет стремиться сохранить свою власть и гарантии продолжения владения Россией. Для победы Украине следует придерживаться триады – народ, армия власть – которую не сможет преодолеть даже российский ядерный потенциал. Об этом заявил второй президент Леонид Кучма.

В интервью BBC News Украина он рассказал о том, что Путин после провала сценария блицкрига хотел бы отката ситуации назад. Чтобы 24 февраля как будто и не было. Однако такого не будет.

"Мне кажется, что на самом деле, если говорить об эмоциональной составляющей, Путин сегодня хотел бы, чтобы все, как в сказке, как-то отвертелось, как-то отыгралось назад. Чтобы 24 февраля как будто не было. Ведь блицкриг провалился, причем провалился в результате рокового просчета Путина. Именно так – это был роковой просчет в преступных планах, а не какая-то там невинная "ошибка", о которой говорят те, кто хочет "сохранить лицо" Путину. Поздно. Не открутишь, не сохранишь", - считает Кучма.

Как полагает политик, после провала планов Кремля в отношении Украины окружение Путина теперь будет стремиться к сохранению своей власти и гарантий продолжения владения Россией как своей частной собственностью.

"Для этого нужно, чтобы не пошатнулась основа режима. Чтобы российский обыватель с манией величия получил свою порцию наркотика, который создает ту самую виртуальную реальность, где он чувствует себя обладателем мира и героическим победителем", - сказал Кучма.

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Второй президент Украины отметил, что Путин хотел уничтожить государство, однако теперь он получит второе рождение Украины. Страны, которая готова биться за сохранение собственной идентичности.

"Путин хотел уничтожение украинского государства, а получит он наше второе рождение. Именно по этому пути мы сегодня идем — путем утверждения единой украинской нации, которая осознала себя и готова драться за собственную идентичность", - добавил президент Украины в период с 1994 по 2004 год.

Также Леонид Кучма подчеркнул, что залогом победы Украины является триединство народа, армии и власти. Мощь такой "украинской триады" не сможет преодолеть даже ядерный потенциал России.

Напомним, ранее Кучма заявил, что глава РФ Владимир Путин вряд ли решится на применение ядерного оружия. Как полагает политик, глава Кремля понимает последствия такого решения. Москва может пойти на такой сценарий только в том случае, если будет угроза существованию российского государства, или в ответ на стратегический ядерный удар по своей территории. Однако он допустил, что Россия может применить против Украины тактическое ядерное оружие.

Между тем Кучма считает, что вероятность начала Третьей мировой войны зависит от того, выстоит ли Украина в войне с Россией. Если победит Киев, Путин дальше не пойдет. Однако если победа будет за Москвой, под ударом могут оказаться такие страны, как Грузия, Казахстан и Молдовы.

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