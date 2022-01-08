"Лукашенко №2" и захват части Казахстана: генерал рассказал, как Кремль "снимает сливки" с протестов

В краткосрочной перспективе можно ожидать создания предпосылок для захвата северного Казахстана / Фото Reuters

Россия может воспользоваться ситуацией в Казахстане в своих интересах. В частности, усилить влияние на соседнюю страну без прямой военной интервенции и превратить правящий режим в своего союзника из-за угрозы потери власти.

Такое мнение озвучил эксперт Украинского центра аналитики и безопасности, бывший руководитель Центра специальных операций "А" СБУ (2015-2020), генерал-лейтенант Александр Устименко, передает Апостроф.

Он не исключает, что в краткосрочной перспективе можно ожидать создания предпосылок для захвата северного Казахстана. Россия может сыграть на обострении этнического противостояния, чтобы под предлогом "защиты русскоговорящего населения и соотечественников" установить контроль над военными и космическими объектами и продвигать собственные экономические интересы в топливодобывающих районах на западе Казахстана.

Генерал-лейтенант добавил, что действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также может быть заинтересован в сложившейся ситуации - он получил серьезный шанс перестроить властную вертикаль лично под себя, избавившись от влияний и контроля со стороны клана экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Ради получения личной власти в стране Токаев, очевидно, может пожертвовать частью суверенитета Казахстана, чтобы заручиться поддержкой Кремля.

Реклама

Устименко считает, что Россия может получить подконтрольного себе "Лукашенко №2" - Токаева, заменив им относительно независимого Назарбаева.

Протесты в Казахстане

Митинги в Казахстане против резкого повышения цен на сжиженный газ начались 2 января в Жанаозене Мангистауской области. Затем они переросли в массовые протесты.

Сначала митингующие требовали уменьшить стоимость газа. Однако через несколько дней количество требований значительно возросло. Теперь они хотят отставки действующего правительства, а также чтобы в государстве проводилась борьба с коррупцией и кумовством, строились новые фабрики и заводы, уменьшался уровень безработицы.

Власти ввели чрезвычайное положение: сначала в Алматы и Мангистауской области, позже - в столице и во всех остальных регионах страны.

На фоне массовых протестов из-за цены на газ президент Республики Казахстан Касим-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны.

Тем временем Совет коллективной безопасности ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на определенный срок. В обращении Казахстана к ОДКБ говорится, что ситуация в стране рассматривается "как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа".

Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах республики. При этом в стране продолжается антитеррористическая операция, объявлен "красный" уровень опасности.

Позже в пятницу Токаев дал приказ открывать огонь по участникам массовых акций протеста на поражение без предупреждения. Демонстрантов он назвал "преступниками", "убийцами" и "бандитами". По словам лидера Казахстана, вести с ними переговоры глупо.

Читайте также: