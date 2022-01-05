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Газовые протесты в Казахстане: президент Токаев принял отставку правительства

5 января 2022, 06:50
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В Алматы не работает общественный транспорт, интернет и многие организации. Власти города говорят, что им удалось взять ситуацию под контроль.

Казахстан, протесты
Казахстан охватили массовые протесты / Фото Reuters

На фоне массовых протестов из-за цены на газ президент Республики Казахстан Касим-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны.

Обязанности премьер-министра будет временно исполнять первый заместитель главы правительства Алихан Смаилов . В то же время другие чиновники "продолжат выполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства". Соответствующий указ 5 января был обнародован на сайте главы государства.

На должность государственного секретаря Токаев назначил помощника президента Эрлана Карина, который заменит Крымбека Кушербаева. Кроме того, Мурат Нуртлеу станет первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Кроме того, Токаев назвал виновных за допущение протестной ситуации в Казахстане, передают Новости Казахстана.

"Особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве, в частности, на министерстве энергетики, а также компаниях Казмунайгаз и Казакгаз", - заявил он.

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Задержан директор газоперерабатывающего завода в Жанаозене.

Президент Казахстана дал распоряжение:

  • ввести государственное регулирование цен помимо сжиженного газа на бензин и дизель сроком на 180 дней;
  • ввести государственное ценовое регулирование по социально - значимым продовольственным товарам. Решение будет приниматься акимами регионов, исходя из социально-экономической ситуации в конкретном регионе;
  • приступить к разработке закона "О банкротстве физических лиц";
  • рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней;
  • рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения;
  • создать общественный фонд "Народу Казахстана", финансируемый за счет частных и государственных источников, для решения проблем здравоохранения и детей.

"Одна из важнейших задач кабмина - сдерживание инфляции, осталась невыполненной", - добавил Токаев.

Ситуация в Алматы сейчас

Глава Алматы Бакитжан Сагинтаев заявил, что власти взяли под контроль ситуацию в городе, передает Zakon.kz.

"Продолжаются задержания провокаторов и экстремистов. Выявляются зачинщики. Акимат работает над нормализацией всех сфер жизнедеятельности города", — сказал Сагинтаев.

Он призвал горожан "не поддаваться на провокации и беспредел".

Казахстан, протесты
В Алматы ввели чрезвычайное положение / Фото Reuters

Издание Vlast.kz пишет, что в нескольких километрах от центра Алматы - в районе улицы Навои, а также Момышулы-Райымбека - слышны взрывы светошумовых гранат. Orda.kz сообщает, что в городе не работает общественный транспорт, интернет и многие организации. Сотрудники остались дома.

Талгарская трасса открыта, но местные жители не смогли заехать в Алматы до семи утра, машины разворачивали и отправляли назад.

Аэропорт Алматы работает в штатном режиме. В связи с усилением мер безопасности на территории Международного аэропорта Алматы пассажиров просят приезжать на рейс заблаговременно.

Протесты в Казахстане

4 января 2022 года в одном из крупнейших городов Казахстана Алматы началась острая фаза столкновений между протестующими и полицейскими. На улицы страны вышли сотни людей, которые возмущены коррупцией во власти и повышением цен на газ. Чтобы разогнать протестующих, силовики применяли слезоточивый газ.

Казахстан, протесты
Три дня подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на газ / Фото Reuters

В связи с массовыми акциями протестов, президент Казахстана ввел чрезвычайное положение в Алматы с 23:00 до 07:00. Также режим ЧП был введен в Мангистауской области. Чрезвычайное положение будет действовать с 5 по 19 января.

Сначала митингующие призывали снизить цену на газ, однако потом количество требований значительно возросло. Участники акции протеста стали требовать, чтобы действующее правительство ушло в отставку, проводилась борьба с коррупцией и кумовством, а также чтобы строились новые фабрики и заводы, уменьшался уровень безработицы.

viber
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