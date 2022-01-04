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Из-за роста цены на газ Казахстан поглотили массовые протесты

4 января 2022, 15:04
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Требования протестующих за три дня значительно расширились. Теперь они хотят, в частности, чтобы правительство ушло в отставку и была искоренена коррупция.

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В Казахстане третьи сутки не утихают массовые протесты / На иллюстрации: митинг в городе Кульсари неподалеку от Атырау; скрин из видео

В Казахстане протесты, которые изначально были вызваны повышением цены на сжиженный газ, приобрели массовый характер. Митинги не утихают уже третий день, и теперь список требований протестующих значительно расширился.

Помимо уменьшения цены на газ, митингующие теперь также требуют отставки правительства, искоренения коррупции и ухода из политики бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, пишет "Радио Свобода".

Почему возникли протесты

Массовые протесты разгорелись со стихийного митинга, который провели 2 января в городе Жанаозен сотни автовладельцев. Тогда митингующие требовали снизить цену на сжиженный нефтяной газ, стоимость которого с 1 января выросла со 100 до 120 теньге за литр (казахстанский теньге – это официальная валюта Казахстана).

Волна возмущения распространилась и на Западный Казахстан.

В Минэнерго пояснили, что цена на газ выросла из-за перехода производителей сжиженного газа на его продажу через электронные торги. Такой ответ людей не устроил, ведь в западных областях Казахстана транспорт почти полностью газифицирован, а газ производят именно в этом регионе.

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После начала протестов президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию с митингами в Жанаозене.

Что требуют протестующие

Сначала митингующие призвали снизить цену на газ, однако за три дня количество требований значительно возросло. Теперь они требуют, в частности, чтобы действующее правительство ушло в отставку, чтобы в государстве проводилась борьба с коррупцией и кумовством, а также чтобы строились новые фабрики и заводы и уменьшался уровень безработицы.

Также они хотят, чтобы бывший президент Нурсултан Назарбаев отошел от политики.

В городах Жанаозен и Актау на западе Казахстана ночь на вторник, 4 января, сотни протестующих провели на площадях. В Актау митингующие установили палатки и юрту.

Протесты продолжаются и 4 января. В Жанаозене на митинг вышли 4 тысячи человек. В Актау протестующие установили на площади 3 палатки и 2 юрты.

Напомним, ранее бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил позицию Нур-Султана по захвату Крыма Россией в 2014 году. По его словам, Казахстан не стал признавать Крым российским, поскольку тогда пришлось бы признать ряд самопровозглашенных государств.

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