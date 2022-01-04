Из-за роста цены на газ Казахстан поглотили массовые протесты

Требования протестующих за три дня значительно расширились. Теперь они хотят, в частности, чтобы правительство ушло в отставку и была искоренена коррупция.
В Казахстане протесты, которые изначально были вызваны повышением цены на сжиженный газ, приобрели массовый характер. Митинги не утихают уже третий день, и теперь список требований протестующих значительно расширился.
Помимо уменьшения цены на газ, митингующие теперь также требуют отставки правительства, искоренения коррупции и ухода из политики бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, пишет "Радио Свобода".
Почему возникли протесты
Массовые протесты разгорелись со стихийного митинга, который провели 2 января в городе Жанаозен сотни автовладельцев. Тогда митингующие требовали снизить цену на сжиженный нефтяной газ, стоимость которого с 1 января выросла со 100 до 120 теньге за литр (казахстанский теньге – это официальная валюта Казахстана).
Волна возмущения распространилась и на Западный Казахстан.
В Минэнерго пояснили, что цена на газ выросла из-за перехода производителей сжиженного газа на его продажу через электронные торги. Такой ответ людей не устроил, ведь в западных областях Казахстана транспорт почти полностью газифицирован, а газ производят именно в этом регионе.
Атырау 04.01.2022 pic.twitter.com/pzf9lylBcy— Samat (@donsimao) January 4, 2022
После начала протестов президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию с митингами в Жанаозене.
Что требуют протестующие
Сначала митингующие призвали снизить цену на газ, однако за три дня количество требований значительно возросло. Теперь они требуют, в частности, чтобы действующее правительство ушло в отставку, чтобы в государстве проводилась борьба с коррупцией и кумовством, а также чтобы строились новые фабрики и заводы и уменьшался уровень безработицы.
Также они хотят, чтобы бывший президент Нурсултан Назарбаев отошел от политики.
В городах Жанаозен и Актау на западе Казахстана ночь на вторник, 4 января, сотни протестующих провели на площадях. В Актау митингующие установили палатки и юрту.
Протесты продолжаются и 4 января. В Жанаозене на митинг вышли 4 тысячи человек. В Актау протестующие установили на площади 3 палатки и 2 юрты.
Напомним, ранее бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил позицию Нур-Султана по захвату Крыма Россией в 2014 году. По его словам, Казахстан не стал признавать Крым российским, поскольку тогда пришлось бы признать ряд самопровозглашенных государств.
Вас также может заинтересовать:
- В Казахстане разбился военный самолет, есть жертвы
- Крушение самолета в Казахстане: названы имена жертв
- Люди сбежали от огня: в Казахстане произошел взрыв на военных складах
- В Казахстане под эгидой борьбы с курением уничтожено выращивание табака
- В Казахстане люди радостно селфились на фоне горящей новогодней елки