В Казахстане люди радостно селфились на фоне пылающей новогодней елки

В Казахстане загорелась новогодняя елка / Фото: Instagram/jambyl_tjd

В казахстанском городе Тараз в новогоднюю ночь загорелась новогодняя елка. Горожане радостно фотографировались на фоне пожара, с которым боролись спасатели.

О происшествии сообщил Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбыльской области. Искусственная елка по неизвестной причине начала пылать 1 января в 00:06. Огонь быстро охватил праздничное дерево.

К 00:20 по местному времени пожар потушили. Жертв и пострадавших нет.

Горожане во время тушения елки делали селфи и выкладывали фото и видео в соцсети.

Ранее Главред писал о том, что главная елка Украины, которая расположена на Софийской площади в Киеве, вошла в список самых красивых новогодних деревьев в Европе. Украинская новогодняя красавица заняла 13 место из 28-ми, говорится в рейтинге European Best Destinations.

"Столица Украины – идеальное место для путешественников, которые ищут аутентичность, снег, традиции. В Киеве не один, а несколько рождественских базаров. На Софийской площади можно полюбоваться одной из самых красивых елок Европы", – отмечается в сообщении.

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