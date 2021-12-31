Главная елка Украины попала в топ-15 самых красивых в Европе

Украинский символ праздника занял 13-е место в рейтинге European Best Destinations.
Главная елка Украины, которая расположена на Софийской площади в Киеве, вошла в список самых красивых новогодних деревьев в Европе.
Украинская новогодняя красавица заняла 13 место из 28-ми, говорится в рейтинге European Best Destinations.
"Столица Украины – идеальное место для путешественников, которые ищут аутентичность, снег, традиции. В Киеве не один, а несколько рождественских базаров. На Софийской площади можно полюбоваться одной из самых красивых елок Европы", – отмечается в сообщении.
Украинская елка украшена десятками километров гирлянд. Праздничная ярмарка будет работать для посетителей с 14 декабря по 20 января.
Первые три места в рейтинге заняли елки в Айнсилеме (Мальта), Страсбурге (Франция) и в Лиссабоне (Португалия).
Напомним, торжественная церемония зажжения огней главной елки Украины состоялась 18 декабря. Высота новогоднего символа – более 30 метров. Дерево украшено 20 тысячами золотых и красных шаров и яркой гирляндой длиной 10 километров в виде большого купола.
Также сообщалось, что на железнодорожном вокзале Киева после громкого скандала установили "пропавшую" новогоднюю елку. Перед этим елку, которая должна была стоять на вокзале еще с 17 декабря, начала искать прокуратура – тогда таинственное исчезновение дорогостоящей покупки получило большую огласку.
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