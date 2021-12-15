Летел с 12 метров: в Житомирской области новогодняя елка сломалась пополам с человеком на верхушке

В Житомирской области елка сломалась пополам во время установки / "Твой Романов"

В Житомирской области в поселке городского типа Романов не смогли установить новогоднюю елку – она сломалась пополам во время натягивания тросов.

Верхушка упала на землю вместе с арбористом – специалистом по обслуживанию и уходу за деревьями. Мужчина летел с 12-метровой высоты, сообщает местное издание "Твой Романов".

Работника от травм спасла лишь страховка.

"Мы пытались выровнять елку. И в определенный момент елка сломалась. Я, находясь на высоте ориентировочно метров 12, упал вместе с верхушкой вниз. Спасла страховка, правда, сильно поцарапал лицо и получил ушиб", – рассказал изданию арборист Александр Выговский.

Проблемы с елкой начались еще на этапе транспортировки. Дерево срезали в селе Булдычев – оно было аварийным и корнями поднимало фундамент административного здания. Во время перевозки елка задела ветками и порвала интернет-кабели, оставив без интернета жителей нескольких населенных пунктов.

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Мужчина, занимавшийся установкой елки, упал с высоты 12 метров / "Твой Романов"

Сейчас в поселковом совете решают, как срочно заменить новогоднее дерево.

Напомним, с сегодняшнего дня, 15 декабря, в Киеве стартовали продажи новогодних елок. Начали работать ярмарки и открылось более 180 локаций по всему городу.

Также украинцев накануне новогодних праздников предупредили об опасности токсичных елок. Искусственные деревья эксперты советуют покупать в специализированных магазинах, или в тех местах, где потребителю готовы предоставить документы на товар. Ведь бывают случаи, когда новогодний декор был изготовлен из некачественного пластика, и в итоге ребенок или взрослый могут даже отравиться испарениями от него.

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