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Скандальная елка нашлась: на железнодорожном вокзале Киева устанавливают новогоднее дерево

24 декабря 2021, 09:42

В ведомстве пообещали, что символ праздника откроют уже сегодня, 24 декабря.

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После скандала на железнодорожном вокзале Киева начали устанавливать елку / Фото Укрзализныця, коллаж Главред

На железнодорожном вокзале Киева после громкого скандала уже устанавливают новогоднюю елку. Об этом накануне вечером сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Перед этим елку, которая должна была стоять на вокзале еще с 17 декабря, начала искать прокуратура – тогда таинственное исчезновение дорогостоящей покупки получило большую огласку.

В "Укрзализныци" отметили, что искусственное новогоднее дерево уже монтирует компания, которую определили через Prozorro.

"Сегодня (23 декабря – ред.) даже военная контрразведка искала главную железнодорожную елку, а мы ее нашли. То есть измена отменяется. Поэтому можете быть спокойными, ее именно сейчас монтирует компания-партнер, которая была определена через Prozorro", – отметили в компании.

В комментарии корреспонденту ТСН представители компании рассказали, что елка стоит не 5 миллионов гривен, как заявили в прокуратуре.

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"Эта елка не стоит 5 миллионов, она стоит немного больше, чем 600 тысяч гривен... В 5 миллионов входит эта елка, елка на Южном вокзале, а также все остальные декорации, которые будут установлены на Южном и Центральном железнодорожных вокзалах", – подчеркнул директор "Вокзальной компании" Владимир Коваль.

Он рассказал, что в ближайшее время появятся праздничные декорации полностью по всем залам и переходам.

То, что елку так долго не устанавливали, Коваль объясняет задержками со стороны поставщиков.

"Иногда так случается, что у поставщиков есть сбои. То есть она должна была быть здесь (17 декабря – ред), но у нас договор на поставку еще не закрыт, он еще в процессе выполнения", – отметил он.

Куда исчезла новогодняя елка

Ранее в Киевской городской прокуратуре заявили, что начали расследовать хищение средств. Они сообщили, что в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале было запланировано установить новогоднюю елку за 5 миллионов гривен, но ее до сих пор никто не видел.

В прокуратуре отметили, что, согласно договору, который заключила "Укрзализныця", елка должна была стоять на железнодорожном вокзале не позднее 17 декабря.

"Досудебным расследованием установлено, что, согласно договоров, заключенных Филиалом "Вокзальная компания" АО "Укрзализныця", конечный срок выполнения работ по установке новогодней елки не позднее 17.12.2021. Однако 22.12.2021 в ходе проведения осмотра в помещении Центрального железнодорожного вокзала установлено отсутствие новогодней елки", – отметили в прокуратуре.

В рамках расследования этого дела следователи уже допрашивают всех связанных лиц.

"Отсутствие елки в фойе, за которую уплачено уже 70% предоплаты, как раз и расследуем, сегодня (23 декабря - ред.) в связи с этим были проведены допросы предпринимателя, поставщика этой елки, а также служебных лиц АО "Укрзализныця". Как мы установили, за нее было уплачено почти на 100% больше, чем стоимость у производителя", – рассказала пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец в комментарии ТСН.

Когда засияет железнодорожная елка

В ведомстве пообещали, что закончат устанавливать новогоднюю елку уже сегодня, 24 декабря.

"Елка на Центральном вокзале точно засияет 24 декабря, накануне Рождества", – заверили в компании.

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