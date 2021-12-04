УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Назарбаев объяснил, почему Казахстан не признал захват Крыма РФ

4 декабря 2021, 20:37
Прослушать новость
Остановить

Казахстан не признал Крым российским, подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Назарбаев объявил о сложении полномочий президента Казахстана
Нурсултан Назарбаев / egemen.kz

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил позицию Астаны по поводу захвата Крыма Россией в 2014 году.

Как подчеркнул он в интервью для фильма Qazaq. История золотого человека, Казахстан не стал признавать Крым российским, поскольку тогда пришлось бы признать ряд самопровозглашенных государств.

"Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было признать Осетию, Абхазию, Косово. Косово тоже просит, чтобы мы признали", — пояснил Назарбаев

Он отметил, что сторону Украины тогда Казахстан также не поддержал.

Напомним, ранее Казахстан пошел на поводу у Кремля и сделал заявление по вопросу Крыма. По словам президента Касым-Жомарта Токаева, слово аннексия "слишком тяжелое".

Реклама

"То, что произошло, то произошло. Аннексия – это слишком тяжелое слово применительно к Крыму", - заявил глава Казахстана в интервью Deutsche Welle.

Читайте такжеЛукашенко признал Крым российским и анонсировал поездку на полуостров

При этом он отметил, что верит в "мудрость и порядочность российского руководства".

"Никакого страха, как вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией", - рассказал Токаев.

Читайте еще:

Незаконная аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.

Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.

viber
Нурсултан Назарбаев новости Крыма новости Казахстана
Сейчас вы просматриваете новость «Назарбаев объяснил, почему Казахстан не признал захват Крыма РФ». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Никогда этого не делайте: как уберечь дом от проблем и привлечь богатство в декабреНикогда этого не делайте: как уберечь дом от проблем и привлечь богатство в декабре Сбываются желания и сопутствует удача во всем: лучшие дни декабря 2021Сбываются желания и сопутствует удача во всем: лучшие дни декабря 2021 Приметы на 1 декабря: что нельзя делать в день Романа и как не попасть в бедуПриметы на 1 декабря: что нельзя делать в день Романа и как не попасть в беду Самая вкусная гречка за 2 минуты: очень простой рецептСамая вкусная гречка за 2 минуты: очень простой рецепт Солистка The Hardkiss ошеломила поклонников фото в бикиниСолистка The Hardkiss ошеломила поклонников фото в бикини
20:59

Спасатели предупредили об опасности в Карпатах: почему не стоит идти в горы

20:58

Украинцев предупредили о резком скачке цен на хлеб: эксперт назвал неожиданную причинуВидео

20:37

Назарбаев объяснил, почему Казахстан не признал захват Крыма РФ

20:26

Самые модные женские стрижки 2022, которые помогут открыть новую страницу в жизниФото

20:09

Навлечете беду и смерть: никогда не берите и не давайте эти вещи в долгВидео

Реклама
19:55

Миллионы беженцев: Резников раскрыл катастрофический сценарий агрессии РФВидео

19:46

Эрдоган сделал смелое заявление о переговорах Зеленского с Путиным

19:42

"Не буду переходить на оскорбления": Огневич ответила критикам своего выбора в финале Холостячки

19:22

Херсонский дворник, ставший чемпионом мира по джиу-джитсу, вновь взялся за метлуВидео

19:15

В Украине ответили на обвинения Беларуси в "нарушении границы" вертолетомВидео

19:05

Потап показал милое фото своих любимых девочек

18:57

Одесский блогер потоптался по флагу Украины и возмутил СетьВидео

18:37

Ученые назвали сухофрукт, который поможет сбросить лишний вес

18:30

Готов ли Путин пойти до концамнение

17:54

Минск обвинил Киев в нарушении воздушного пространства военным вертолетомВидео

17:44

90 гривен за 200 грамм кокосового и 34 за кг обычного: цены на сахар в Украине "ползут" вверхВидео

17:33

Переговоры Байдена с Путиным: в Кремле назвали датуВидео

17:22

Гороскоп на завтра 5 декабря 2021: Тельцам – удачные совпадения, Стрельцам – неприятностиВидео

16:51

Украину атакует снежный "Армагеддон": когда и где ждать удара непогодыВидео

16:26

Украинцы останутся без зарплат до конца карантина за уклонение от вакцинации против COVID-19Видео

Реклама
16:20

Приметы на 5 декабря: что нельзя делать в Прокопьев день и как не попасть в бедуВидео

15:49

Доллар по 60 гривен: эксперт дал пугающий прогноз и назвал причинуВидео

15:44

Самая вкусная селедка под шубой на Новый год 2022: всего один ингредиент сделает салат божественнымВидео

15:02

Компания "Метинвест" заплатила 1,1 миллиарда долларов налогов за январь-сентябрь 2021 года

14:57

Харьковчанка оригинально "проучила" наглеца, который нарушил ПДДВидео

14:57

Копам хотят разрешить подрабатывать: в МВД объяснили, где и когдаВидео

14:48

Под Одессой строят зеркальный туалет за 3 млн бюджетных гривен - как он выглядит

14:37

Капитальные инвестиции "Метинвеста" за девять месяцев выросли на 79%

14:30

Тысяча за вакцинацию: у Зеленского объяснили, почему деньги не дадут на рукиВидео

14:09

Списали все деньги по "придуманной задолженности": клиент ПриватБанка остался без гроша

13:41

Нападение России на Украину планируется в три этапа, цель захвата включает Киев - BildВидео

13:29

Отвергнутый Холостячкой Огневич Дмитрий Шевченко впервые высказался о ее решении

13:15

Деньги потекут рекой и наступит полоса везения - что обещает Овнам гороскоп на 2022 год

12:26

Умер еще в Одессе: в Турцию прибыло судно с телом украинского моряка

12:20

Турция продаст Украине еще больше 20 дронов Bayraktar - BloombergВидео

12:14

Украинцы массово бегут на заработки в Польшу: сколько они там получаютВидео

11:54

Холостячка Огневич шокировала выбором в финале шоу, в Сети переполох: "променять Диму на это..."

11:45

Популярность, покупка квартиры и карьерный взлет: Таро прогноз для Овнов на 2022 годВидео

11:43

"Я люблю и готова кричать на весь мир": стало известно, за кого Злата Огневич выходит замуж

10:37

Зимнее чудо: в Одессе в начале декабря зацвела сакураВидео

Реклама
10:32

В Украине начали продавать новогодние елки: во сколько обойдется живое дерево

10:08

"Горжусь тем, что я - русская": учительница лицея в Киеве отчитала ученика за просьбу говорить на украинском

10:00

Игра на повышение: чем опасны угрозы Путина по НАТО для Украины и будут ли новые санкции

09:28

В Хмельницкой области отец жестоко бил своих маленьких детей раскаленной кочергой

09:25

Леся Никитюк в белом бикини похвасталась сочными формами и стройными ножками

08:52

Все, что мы сотворим - это навсегда: что категорически нельзя делать в солнечное затмение 4 декабряВидео

08:40

Приметы на 4 декабря: никогда не делайте этого на Введение во Храм Пресвятой БогородицыВидео

08:36

Гороскоп на сегодня 4 декабря 2021: Близнецам – риск травм, Тельцам – опасные соблазны, Водолеям - обманВидео

08:33

Хитрый итальянец явился на прививку от коронавируса с силиконовой рукой

08:30

Секреты способностей гуцульских мольфаров и предсказания о процветании Украины: что покажут в новом выпуске Мандруй Україною з Дмитром Комаровим

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять