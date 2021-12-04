Назарбаев объяснил, почему Казахстан не признал захват Крыма РФ

Нурсултан Назарбаев / egemen.kz

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил позицию Астаны по поводу захвата Крыма Россией в 2014 году.

Как подчеркнул он в интервью для фильма Qazaq. История золотого человека, Казахстан не стал признавать Крым российским, поскольку тогда пришлось бы признать ряд самопровозглашенных государств.

"Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было признать Осетию, Абхазию, Косово. Косово тоже просит, чтобы мы признали", — пояснил Назарбаев

Он отметил, что сторону Украины тогда Казахстан также не поддержал.

Напомним, ранее Казахстан пошел на поводу у Кремля и сделал заявление по вопросу Крыма. По словам президента Касым-Жомарта Токаева, слово аннексия "слишком тяжелое".

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"То, что произошло, то произошло. Аннексия – это слишком тяжелое слово применительно к Крыму", - заявил глава Казахстана в интервью Deutsche Welle.

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При этом он отметил, что верит в "мудрость и порядочность российского руководства".

"Никакого страха, как вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией", - рассказал Токаев.

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