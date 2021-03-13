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В Казахстане разбился военный самолет, есть жертвы

13 марта 2021, 18:31
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Военный самолет АН-26 сообщением Нур-Султан - Алматы пропал с радаров и совершил аварийную посадку в аэропорту Алматы. Погибло четыре человека.

В Казахстане разбился самолет

Военный самолет АН-26 разбился при аварийной посадке в Алматы (Казахстан). Погибли четыре человека, еще двое пострадали, сообщает Tengrinews.kz.

По информации издания, военный самолет АН-26 сообщением Нур-Султан - Алматы пропал с радаров и совершил аварийную посадку в аэропорту Алматы.

"По предварительным данным, 4 человека погибли, 2 пострадавших направлены ближайшую в больницу", - сообщили в МЧС Казахстана.

В ведомстве добавили, что на месте сейчас работают 10 реанимационных бригад скорой помощи, а также 45 человек, 15 единиц техники ДЧС Алматы, ДЧС Алматинской области, службы аэропорта, РОСО МЧС РК, службы спасения.

Авиакатастрофа - о чем ранее сообщал Главред:

  • Под Борисполем разбился вертолет во время посадки. По предварительной информации, пилот неудачно совершил посадку.
  • В России 7 ноября разбился известный телеведущий. Самолет разбился из-за неисправности двигателя.
  • 9 января в Индонезии разбился Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air. Диспетчеры потеряли связь с самолетом после того, как лайнер вылетел из Джакарты. Это первая крупная авиакатастрофа 2021 года.

Казахстан самолет крушение самолет Боинг
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