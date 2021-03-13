В Казахстане разбился военный самолет, есть жертвы

Военный самолет АН-26 сообщением Нур-Султан - Алматы пропал с радаров и совершил аварийную посадку в аэропорту Алматы. Погибло четыре человека.
Военный самолет АН-26 разбился при аварийной посадке в Алматы (Казахстан). Погибли четыре человека, еще двое пострадали, сообщает Tengrinews.kz.
По информации издания, военный самолет АН-26 сообщением Нур-Султан - Алматы пропал с радаров и совершил аварийную посадку в аэропорту Алматы.
"По предварительным данным, 4 человека погибли, 2 пострадавших направлены ближайшую в больницу", - сообщили в МЧС Казахстана.
В ведомстве добавили, что на месте сейчас работают 10 реанимационных бригад скорой помощи, а также 45 человек, 15 единиц техники ДЧС Алматы, ДЧС Алматинской области, службы аэропорта, РОСО МЧС РК, службы спасения.
Авиакатастрофа - о чем ранее сообщал Главред:
- Под Борисполем разбился вертолет во время посадки. По предварительной информации, пилот неудачно совершил посадку.
- В России 7 ноября разбился известный телеведущий. Самолет разбился из-за неисправности двигателя.
- 9 января в Индонезии разбился Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air. Диспетчеры потеряли связь с самолетом после того, как лайнер вылетел из Джакарты. Это первая крупная авиакатастрофа 2021 года.
Автор: Екатерина Трохимчук