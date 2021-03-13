В Казахстане разбился военный самолет, есть жертвы

В Казахстане разбился самолет

Военный самолет АН-26 разбился при аварийной посадке в Алматы (Казахстан). Погибли четыре человека, еще двое пострадали, сообщает Tengrinews.kz.

По информации издания, военный самолет АН-26 сообщением Нур-Султан - Алматы пропал с радаров и совершил аварийную посадку в аэропорту Алматы.

"По предварительным данным, 4 человека погибли, 2 пострадавших направлены ближайшую в больницу", - сообщили в МЧС Казахстана.

В ведомстве добавили, что на месте сейчас работают 10 реанимационных бригад скорой помощи, а также 45 человек, 15 единиц техники ДЧС Алматы, ДЧС Алматинской области, службы аэропорта, РОСО МЧС РК, службы спасения.

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