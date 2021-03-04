УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

В Турции разбился военный самолет, много жертв

4 марта 2021, 19:58

По информации местных СМИ, предварительно причиной катастрофы могла стать непогода либо техническая неисправность.

В Турции разбился самолет

На юго-востоке Турции в четверг, 4 марта, разбился военный вертолет, в результате чего погибли девять солдат, а четыре пострадал, заявило министерство обороны Турции 4 марта, передает Hurriyet daily news.

Вертолет потерпел крушение в городе Татван, что в провинции Битлис.

Вертолет типа Cougar направлялся в Татван из соседней провинции Бингель. Он исчез с радаров в 14:25 (13:25 по Киеву).

Раненых солдат эвакуировали в больницы.

По информации местных СМИ, предварительно причиной катастрофы могла стать непогода либо техническая неисправность.

Авиакатастрофа - о чем ранее сообщал Главред:

  • Под Борисполем разбился вертолет во время посадки. По предварительной информации, пилот неудачно совершил посадку.
  • В России 7 ноября разбился известный телеведущий. Самолет разбился из-за неисправности двигателя.
  • 9 января в Индонезии разбился Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air. Диспетчеры потеряли связь с самолетом после того, как лайнер вылетел из Джакарты. Это первая крупная авиакатастрофа 2021 года.

вертолеты Военный вертолет новости Турции
Сейчас вы просматриваете новость «В Турции разбился военный самолет, много жертв». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
США готовят серьезный удар по России - CNNСША готовят серьезный удар по России - CNN ЕС обрушил на Россию новые санкции: под удар попали главные по наказаниямЕС обрушил на Россию новые санкции: под удар попали главные по наказаниям "Театр абсурда": Россия накинулась на США из-за новых санкций"Театр абсурда": Россия накинулась на США из-за новых санкций У Путина заявили о влиянии на "ЛДНР" и сделали предупреждение УкраинеУ Путина заявили о влиянии на "ЛДНР" и сделали предупреждение Украине Вакцина Спутник V спровоцировала политический кризис в стране ЕСВакцина Спутник V спровоцировала политический кризис в стране ЕС
Следующий материал

Последние новости

20:10
Стало известно о резких изменениях планов по СП-2 в Дании
20:04
Кто точно не заболеет раком простаты: ученые дали ответ Видео
19:58
В Турции разбился военный самолет, много жертв Видео
19:30
Знакомимся с игровым процессом новой игры по культовой франшизе Чужих Видео
19:26
В Харькове депутат облсовета вляпался в языковой скандал Видео
Реклама
19:25
Украина окончательно отказалась от бумажных трудовых книжек: как будут считать стаж Видео
19:22
Гороскоп для всех на 5 марта: воплощение сна, запретные дела и сделки Видео
19:15
Что говорит о вас ваша любимая поза в сексе Видео
19:00
СМИ узнали, почему вакцина CoviShield заблокирует безвиз Украины с ЕС Видео
18:57
Шмыгаль озвучил стоимость вакцины от коронавируса Видео
18:54
Объявлены претенденты на премию BAFTA в области видеоигр
18:52
Дубинский создал в Раде депутатское объединение "Дубина"
18:47
В Кабмине объяснили резкий скачок цен на продукты Видео
18:34
Синоптики предупредили киевлян об опасности
18:34
В магазине Epic Games Store началась раздача новой игры Видео
18:03
Комаровский рассказал, почему не будет прививаться вакциной Covishield Видео
17:35
Глава Take-Two рассказал о расширенной версии GTA V для новых консолей Видео
17:28
Украинцы заплатят 2 млрд грн за отмену перевода часов – эксперт Видео
17:20
ФРГ оставляет роспропагандистов без денежных счетов, Москва разразилась угрозами Видео
17:08
В ВСУ рассказали о массовом отказе бойцов ООС от вакцинации Видео
Реклама
17:00
Elden Ring – чего ждать от новой игры From Software и Джорджа Мартина Видео
16:53
Готовимся к Масленице 2021: три самых простых и вкусных рецепта блинов Видео
16:33
Что садоводу делать в марте – лунный календарь огородника на март 2021 Видео
16:19
В ЕС стартовала экспертиза вакцины от коронавируса из России Спутник V Видео
15:59
Скольким украинцам минимально подняли пенсии - ответ Пенсионного фонда Видео
15:46
Похудеть, поправиться или удержать вес: сколько калорий нужно употреблять Видео
15:30
EA намекает, что действия Battlefield 6 развернутся в Казахстане Видео
15:26
У Путина заявили о влиянии на "ЛДНР" и сделали предупреждение Украине
15:09
Рада провалила законопроекты о легализации короткоствольного оружия
15:05
Ляшко назвал главную опасность британского штамма COVID-19 в Украине Видео
15:01
Электронная очередь в детский сад: как это работает в Украине Видео
14:32
Авто из кортежа Порошенко подловили на грубом нарушении ПДД в Киеве Видео
14:26
Словацкий премьер Матович извинился за шутку-провокацию о Закарпатье Видео
14:26
В Слуге народа объявили о планах по национализации Мотор Сичи Видео
14:24
Крупный поставщик газа обвинил Нафтогаз в агрессивном захвате рынка
14:00
Представлена серия Meizu 18 – топовое железо и нескромный ценник
14:00
Метеопатам приготовиться: погода в Украине круто меняется Видео
13:58
Лероса обвинили в запугивании соседей по дому, нардеп заявил о провокации
13:42
Как будут отбирать незаконные субсидии - разъяснение Минфина
13:37
Пять натуральных трав против воспаления Видео
Реклама
12:57
Популярность хитового Valheim продолжает достигать новых высот Видео
12:54
Шмыгаль заявил о третьей волне COVID-19 и заговорил о новом локдауне Видео
12:43
Гороскоп для всех на 4 марта: другая работа и опасные материалы Видео
12:41
Коболев распек идею Витренко с фиксированной ценой на газ Видео
12:32
"Годы без болезней": пять привычек, которые "прокачивают" здоровье Видео
12:14
Украинский шутер Metro получил большие скидки в PS Store
11:59
В КСУ разгорелась "война" за место отстраненного Тупицкого Видео
11:58
Журналисты узнали, какое наследство Кернес оставил жене и пасынку Видео
11:49
Дочь Кивы выиграла конкурс на важную должность в Полтаве Видео
11:23
Боевики вводят "драконовский" режим пересечения КПВВ на Донбассе Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять