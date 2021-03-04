В Турции разбился военный самолет, много жертв

В Турции разбился самолет

На юго-востоке Турции в четверг, 4 марта, разбился военный вертолет, в результате чего погибли девять солдат, а четыре пострадал, заявило министерство обороны Турции 4 марта, передает Hurriyet daily news.

Вертолет потерпел крушение в городе Татван, что в провинции Битлис.

Вертолет типа Cougar направлялся в Татван из соседней провинции Бингель. Он исчез с радаров в 14:25 (13:25 по Киеву).

Раненых солдат эвакуировали в больницы.

По информации местных СМИ, предварительно причиной катастрофы могла стать непогода либо техническая неисправность.

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