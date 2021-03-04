В Турции разбился военный самолет, много жертв

По информации местных СМИ, предварительно причиной катастрофы могла стать непогода либо техническая неисправность.
На юго-востоке Турции в четверг, 4 марта, разбился военный вертолет, в результате чего погибли девять солдат, а четыре пострадал, заявило министерство обороны Турции 4 марта, передает Hurriyet daily news.
Вертолет потерпел крушение в городе Татван, что в провинции Битлис.
Вертолет типа Cougar направлялся в Татван из соседней провинции Бингель. Он исчез с радаров в 14:25 (13:25 по Киеву).
Раненых солдат эвакуировали в больницы.
По информации местных СМИ, предварительно причиной катастрофы могла стать непогода либо техническая неисправность.
Авиакатастрофа - о чем ранее сообщал Главред:
- Под Борисполем разбился вертолет во время посадки. По предварительной информации, пилот неудачно совершил посадку.
- В России 7 ноября разбился известный телеведущий. Самолет разбился из-за неисправности двигателя.
- 9 января в Индонезии разбился Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air. Диспетчеры потеряли связь с самолетом после того, как лайнер вылетел из Джакарты. Это первая крупная авиакатастрофа 2021 года.
Автор: Екатерина Трохимчук