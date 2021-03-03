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В Южном Судане разбился пассажирский самолет, все погибли

3 марта 2021, 00:49
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Директор аэропорта рассказал, что в районе падения судна нет покрытия сети.

В Южном Судане случилась авиакатастрофа / twitter.com/anadoluagency

В Южном Судане в штате Джонглей потерпел крушение самолет местной компании South Supreme Airlines. Как сообщает Radio Tamazuj со ссылкой на местного чиновника, погибли все находившиеся на борту 10 человек, в том числе два пилота.

По информации издания, небольшой самолет разбился во вторник вечером вскоре после взлета с взлетно-посадочной полосы Пиери в округе Урор.

Местный чиновник рассказал, что самолет направлялся в город Юай и был арендован бизнесменами.

"Он прибыл из Джубы и приземлился в Пиери в 15:30. А затем он взлетел в 16:30, он должен был отправиться в Юай, прежде чем лететь в Джубу. Но вскоре после взлета он разбился, в результате чего погибли все 10 человек на борту", – уточнил он.

Причина крушения самолета пока неизвестна, в авиакомпании вообще не знают, что случилось с самолетом.

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"Да, у нас был самолет, который улетал, но он не вернулся до сих пор (19:30). В аэропорту сказали, что самолет не прилетал, но сегодня вечером он должен был вернуться в Джубу. Мы не знаем, что произошло", – заявил генеральный менеджер South Supreme Airlines.

Авиакатастрофа - о чем ранее сообщал Главред:

  • Под Борисполем разбился вертолет во время посадки. По предварительной информации, пилот неудачно совершил посадку.
  • В России 7 ноября разбился известный телеведущий. Самолет разбился из-за неисправности двигателя.
  • 9 января в Индонезии разбился Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air. Диспетчеры потеряли связь с самолетом после того, как лайнер вылетел из Джакарты. Это первая крупная авиакатастрофа 2021 года.

авиакатастрофа Южный Судан
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