В Южном Судане разбился пассажирский самолет, все погибли

В Южном Судане случилась авиакатастрофа / twitter.com/anadoluagency

В Южном Судане в штате Джонглей потерпел крушение самолет местной компании South Supreme Airlines. Как сообщает Radio Tamazuj со ссылкой на местного чиновника, погибли все находившиеся на борту 10 человек, в том числе два пилота.

По информации издания, небольшой самолет разбился во вторник вечером вскоре после взлета с взлетно-посадочной полосы Пиери в округе Урор.

Местный чиновник рассказал, что самолет направлялся в город Юай и был арендован бизнесменами.

"Он прибыл из Джубы и приземлился в Пиери в 15:30. А затем он взлетел в 16:30, он должен был отправиться в Юай, прежде чем лететь в Джубу. Но вскоре после взлета он разбился, в результате чего погибли все 10 человек на борту", – уточнил он.

Причина крушения самолета пока неизвестна, в авиакомпании вообще не знают, что случилось с самолетом.

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"Да, у нас был самолет, который улетал, но он не вернулся до сих пор (19:30). В аэропорту сказали, что самолет не прилетал, но сегодня вечером он должен был вернуться в Джубу. Мы не знаем, что произошло", – заявил генеральный менеджер South Supreme Airlines.

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