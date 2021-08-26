Люди бежали от огня: в Казахстане произошел взрыв на военных складах

Взрыв в Казахстане / скриншот

В Казахстане произошел взрыв на военных складах возле Тараза. По предварительным сообщениям, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Как сообщает informburo.kz, сначала произошло возгорание возле одного из складов.

"В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов. К тушению пожара привлечены пожарные команды части на гусеничных машинах", - сообщили в Минобороны Казахстана.

Тушение очага возгорания продолжается, на многочисленных видео, снятых с различных точек города Тараза, слышны звуки взрывов, видны столбы дыма.

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