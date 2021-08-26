УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Люди бежали от огня: в Казахстане произошел взрыв на военных складах

26 августа 2021, 19:16

Как отмечают местные жители, слышны звуки взрывов, видны столбы дыма.

Взрыв в Казахстане / скриншот

В Казахстане произошел взрыв на военных складах возле Тараза. По предварительным сообщениям, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Как сообщает informburo.kz, сначала произошло возгорание возле одного из складов.

"В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов. К тушению пожара привлечены пожарные команды части на гусеничных машинах", - сообщили в Минобороны Казахстана.

Тушение очага возгорания продолжается, на многочисленных видео, снятых с различных точек города Тараза, слышны звуки взрывов, видны столбы дыма.

Ранее писали, что в захваченном боевиками "ДНР" Донецке спустя несколько дней после аварии на шахте им. Александра Скочинского нашли тела четырех горняков, которых считали пропавшими без вести.

viber
Казахстан взрыв
Сейчас вы просматриваете новость «Люди бежали от огня: в Казахстане произошел взрыв на военных складах». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
О яйцах Меркель. У бабушки они естьО яйцах Меркель. У бабушки они есть Происхождение COVID-19: разведка США докопалась до правдыПроисхождение COVID-19: разведка США докопалась до правды В Украине началась новая волна коронавируса: когда будет пикВ Украине началась новая волна коронавируса: когда будет пик Студент-"археолог" и любитель шашлыков: выяснилось, кто и как облил Порошенко зеленкойСтудент-"археолог" и любитель шашлыков: выяснилось, кто и как облил Порошенко зеленкой Инсульт: ваш режим сна может определять риск инсульта - исследованиеИнсульт: ваш режим сна может определять риск инсульта - исследование

Последние новости

19:16

Люди бежали от огня: в Казахстане произошел взрыв на военных складах

18:53

Врач пояснила, как восстановить организм после приема антибиотиков

18:52

В Украине вузы смогут аннулировать дипломы бакалавров и магистров

18:50

Без Бандеры и войны на Донбассе: почему соцсети критикуют перфоманс ДНК на Майдане

18:39

Вынудила ломка: на Херсонщине пассажир так захотел покурить, что чуть не взорвал автобус

Реклама
18:36

Знаковый кейс: почему президент Эстонии пошла в наступление на Украину мнение

18:28

Прошел новый концерт ко Дню независимости Ковчег Україна

18:27

Аномальный урожай: в Украине резко изменятся цены на яблоки

18:17

Врачи рассказали, какие опасные болезни может вызвать уличная обувь Видео

17:45

Что смотреть детям: премьеры на канале ПЛЮСПЛЮС в сентябре

17:44

Атака смертника в аэропорту: в Кабуле прогремели два мощных взрыва, среди пострадавших американцы Видео

17:42

Самая молодая участница: 10-летняя украинка стала чемпионкой мира по балету Видео

17:25

В Украине осенью значительно изменятся цены на сахар Видео

17:20

Алкоголизм – болезнь, которую можно и нужно лечить! реклама

17:07

Приметы на 27 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

17:00

Государственная зерновая корпрорация сообщила, что "вышла в плюс" по итогам второго квартала

16:52

Обнаружена новая побочка от вакцины Pfizer - ученые Видео

16:37

В Украине выбирают фильм для номинации на Оскар 2022

16:10

"Большая стройка" Зеленского за рекордный срок восстановила мост через Северо-Крымский канал

16:07

Киевлянам увеличили суммы в платежках за отопление: стала известна причина Видео

Реклама
16:05

Потащили Мрию: украинские стронгмены установили невероятный мировой рекорд Видео

16:05

Трудовое рабство: эксперт предупредил о рисках для заробитчан из Украины заграницей

16:00

Гороскоп на 27 августа для всех знаков Зодиака: плохой знак, подсказки интуиции и финансовые потери

15:59

Почти 3 млрд долларов: транш МВФ на восстановление экономики власти направят на соцвыплаты украинцам Видео

15:50

Кабмин взялся за улучшение условий проживания в общежитиях: что изменится для студентов Видео

15:17

Украинцев ждут дополнительные выходные: Кабмин утвердил план на 2022 год Видео

15:07

Эксперты нашли способ, который поможет Украине обеспечить рост экономики на 5-7%

15:05

Холостячка 2021 - назвали всех участников шоу Холостячка 2 на СТБ

15:04

Закрывайте окна и берегите маленьких детей: в Киеве фиксируют высокие показатели загрязнения воздуха

15:00

Планы Любченко накачать экономику деньгами приведут к росту цен и новому кризису - СМИ

14:51

Календарь магнитных бурь на сентябрь 2021: кто и когда почувствует симптомы Видео

14:46

20 лет до членства в ЕС: в Украине ответили на "зраду" от президента Эстонии Видео

14:40

Что смотреть осенью: график выхода шоу на СТБ осенью 2021

14:36

Страшная авария вблизи Львова: с колеи сошли 18 вагонов, они перевернулись Видео

14:33

Учебный год начнется 1 сентября, все необходимое сделано – Шмыгаль Видео

14:08

Спасло чудо: в Киеве глава ОСМБ швырнул ребенка об бордюр и чуть не убил Видео

14:02

Главного героя в сериале Интервью с вампиром сыграет актер Игры престолов

13:42

В Украине похолодает до +4: синоптики назвали дату Видео

13:38

"Я не смогла ее полюбить": в Днепре женщина покончила с собой, оставив 2-месячного малыша

13:26

Россия украла название: Ницой объяснила, почему РФ нужно переименовать в Московию Видео

Реклама
13:02

Названы 5 вещей, которые всегда будут в моде Видео

13:00

Оппозиционера Навального в тюрьме заставляют часами смотреть российскую пропаганду Видео

12:56

Назвали последнего участника шоу Танці з зірками 2021

12:46

Присваивает чужую историю и культуру: Кулеба выдвинул РФ громкое обвинение Видео

12:39

Тину Кароль заподозрили в беременности после концерта на День независимости Видео

12:10

Штамм Дельта "атакует": в Минздраве рассказали о новой волне коронавируса Видео

11:55

Песни Скрябина оценили в 44 гривны: мать Кузьмы подала в суд

11:53

Рост у женщин предсказывает риск инсульта - ученые Видео

11:51

За критику – на нары: в Беларуси бросили за решетку учителя после видео о Лукашенко Видео

11:46

Для юных киевлян, которые спели гимн во дворе на Троещине, построили новое футбольное поле Фото

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять