Крушение самолета в Казахстане: названы имена жертв

На борту Ан-26 был опытный и профессиональный экипаж, отметили в Комитете нацбезопасности Казахстана.
В Казахстане в результате крушения самолета Ан-26 погибли военнослужащие Авиационной службы Комитета национальной безопасности страны.
Экипаж борта был профессионально подготовленным и опытным, пишет ТАСС со ссылкой на сведения пресс-службы КНБ.
В Комитете нацбезопасности также назвали военных, которые погибли в результате падения воздушного судна.
Крушение Ан-26 в Казахстане – кто погиб:
- Габит Барлыкбаев, 1984 года рождения – штурман авиационного отдела;
- Досжан Баймуратов, 1985 г.р. – бортовой техник летной группы авиационного отдела;
- Мухтар Сагимбаев, 1994 г.р. – штурман экипажа летной группы авиационного отдела;
- Евгений Васильков, 1985 г.р. – старший бортовой механик летной группы авиационного отдела.
Крушение самолета в Казахстане – главные новости
Военный самолет Ан-26 разбился 13 марта в районе аэропорта Алматы при аварийной посадке, погибли четыре человека, а два – пострадали и госпитализированы.
СМИ выяснили, что самолет летел из столицы Казахстана Нур-Султана в Алматы, а потом пропал с радаров.
Видео с места крушения военного самолета в Казахстане
Автор: Екатерина Присяжнюк