Крушение самолета в Казахстане: названы имена жертв

Раскрыты имена жертв крушения Ан-26 в Казахстане / Скриншот

В Казахстане в результате крушения самолета Ан-26 погибли военнослужащие Авиационной службы Комитета национальной безопасности страны.

Экипаж борта был профессионально подготовленным и опытным, пишет ТАСС со ссылкой на сведения пресс-службы КНБ.

В Комитете нацбезопасности также назвали военных, которые погибли в результате падения воздушного судна.

Крушение Ан-26 в Казахстане – кто погиб:

Габит Барлыкбаев, 1984 года рождения – штурман авиационного отдела;

Досжан Баймуратов, 1985 г.р. – бортовой техник летной группы авиационного отдела;

Мухтар Сагимбаев, 1994 г.р. – штурман экипажа летной группы авиационного отдела;

Евгений Васильков, 1985 г.р. – старший бортовой механик летной группы авиационного отдела.

Крушение самолета в Казахстане – главные новости

Военный самолет Ан-26 разбился 13 марта в районе аэропорта Алматы при аварийной посадке, погибли четыре человека, а два – пострадали и госпитализированы.

СМИ выяснили, что самолет летел из столицы Казахстана Нур-Султана в Алматы, а потом пропал с радаров.

Видео с места крушения военного самолета в Казахстане