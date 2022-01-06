Совет ОДКБ решил направить миротворцев в Казахстан

В Казахстан направят миротворцев

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на определенный срок, сообщил в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Решение принято в связи с обращением президента Казахстана и "ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету, вызванной, в том числе, вмешательством извне".

"Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране", - говорится в сообщении.

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В свою очередь в Госдуме РФ заявили, что миротворческие силы ОДКБ смогут находиться в Казахстане до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.

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Протесты в Казахстане:

Ранее Главред писал о том, что в городе Алматы, в котором сегодня проходили массовые акции протеста, началась антитеррористическая операция. При освобождении аэропорта Алматы от протестующих погибли военные.

По данным издания, в ходе проведения спецоперации в захваченном протестующими аэропорту погибли двое военных Вооруженных сил Казахстана.

Как сообщил заместитель акима (главы городской администрации) Алматы Ержан Бабакурманов, в городе началась спецоперация. Военные освободили аэропорт и его работа переводится в штатный режим.

В Казахстане протесты были вызваны повышением цены на сжиженный газ, митингующие требовали уменьшить его стоимость. Однако через несколько дней количество требований значительно возросло. Теперь они требуют, в частности, чтобы действующее правительство ушло в отставку, чтобы в государстве проводилась борьба с коррупцией и кумовством, а также чтобы строились новые фабрики и заводы и уменьшался уровень безработицы.

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