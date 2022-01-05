Революция в Казахстане: люди захватили горадминистрации и выдвинули властям новые требования

В Казахстане продолжаются акции протеста / коллаж Главред

В Казахстане продолжаются акции протеста. Ситуация обостряется по всей стране.

По информации СМИ и соцсетей, в Актобе часть местной полиции отказалась задерживать протестующих. Сразу после этого там начался штурм здания горадминистрации. Также протестующие захватили Алма-атинскую резиденцию главы Казахстана.

Происходят новые столкновения полиции с протестующими, горят машины, применяются гранаты, митингующие отнимают у силовиков оружие прямо на улице.

Митингирующие уже выдвинули власти новые требования:

смены режима в стране и проведение народных выборов акима каждой области и города;

возвращение Конституции 1993 года;

не преследовать гражданских активистов;

приход к власти человека вне системы.

Тем временем в столице страны, Нур-Султане, на фоне протестов введено чрезвычайное положение с 5 по 19 января.

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Протесты в Казахстане

Причиной стали митингов стало повышение цены на газ в стране, однако потом количество требований значительно возросло. 4 января 2022 года в одном из крупнейших городов Казахстана Алматы началась острая фаза столкновений между протестующими и полицейскими.

На улицы страны вышли сотни людей, которые возмущены коррупцией во власти и повышением цен на газ. Чтобы разогнать протестующих, силовики применяли слезоточивый газ.

В связи с массовыми акциями протестов, президент Казахстана ввел чрезвычайное положение в Алматы с 23:00 до 07:00. Также режим ЧП был введен в Мангистауской области.

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