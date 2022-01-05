Революция в Казахстане: люди захватили горадминистрации и выдвинули властям новые требования

Ситуация в стране обостряется с каждой минутой.
В Казахстане продолжаются акции протеста. Ситуация обостряется по всей стране.
По информации СМИ и соцсетей, в Актобе часть местной полиции отказалась задерживать протестующих. Сразу после этого там начался штурм здания горадминистрации. Также протестующие захватили Алма-атинскую резиденцию главы Казахстана.
Происходят новые столкновения полиции с протестующими, горят машины, применяются гранаты, митингующие отнимают у силовиков оружие прямо на улице.
Митингирующие уже выдвинули власти новые требования:
- смены режима в стране и проведение народных выборов акима каждой области и города;
- возвращение Конституции 1993 года;
- не преследовать гражданских активистов;
- приход к власти человека вне системы.
Тем временем в столице страны, Нур-Султане, на фоне протестов введено чрезвычайное положение с 5 по 19 января.
Протесты в Казахстане
Причиной стали митингов стало повышение цены на газ в стране, однако потом количество требований значительно возросло. 4 января 2022 года в одном из крупнейших городов Казахстана Алматы началась острая фаза столкновений между протестующими и полицейскими.
На улицы страны вышли сотни людей, которые возмущены коррупцией во власти и повышением цен на газ. Чтобы разогнать протестующих, силовики применяли слезоточивый газ.
В связи с массовыми акциями протестов, президент Казахстана ввел чрезвычайное положение в Алматы с 23:00 до 07:00. Также режим ЧП был введен в Мангистауской области.
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