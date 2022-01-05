Газовый бунт: президент Казахстана взмолил о помощи к ОДКБ, куда входит Россия

Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что немедленно обратился к главам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в преодолении массовых протестов. Токаев в эфире Хабар 24 назвал протесты актом агрессии.

Президент заявил, что в настоящее время в Казахстане продолжается "антитеррористическая операция". Он назвал протестующих "международными террористами", а сами акции протеста – "актом агрессии".

"Ведут бои с курсантами училищ. В настоящее время идет бой под Алматы с подразделением ВДВ. Идет упорный бой. Поэтому я полагаю, что с нашей стороны, учитывая, что данные террористические банды являются международными, они прошли подготовку за рубежом, их нападение на Казахстан нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим ... я сегодня обратился к главам ОДКБ оказать помощь в преодолении этой террористической угрозы", - заявив президент Казахстана.

Он подчеркнул, что обращение к главам государств ОДКБ является уместным и своевременным. Токаев планирует договориться о прибытии силовиков из Беларуси и России в Казахстан.

В состав ОДКБ входят следующие государства:

Беларусь,

Армения,

Казахстан,

Кыргызстан,

Россия и

Таджикистан.

В рамках ОДКБ страны-участницы договора могут отправлять свои войска в Казахстан.