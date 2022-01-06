Митинги в стране Казахстан расценил как вторжение из-за рубежа

Казахстан / Фото Reuters

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подтвердила получение обращения от Казахстана об оказании помощи в связи с протестами, которые продолжаются в стране со 2 января. В нем говорится, что ситуация в стране рассматривается "как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа".

Казахстан провел консультации с членами Совета коллективной безопасности и направил обращения главам государств-членов Организации коллективной безопасности об оказании помощи, говорится на сайте ОДКБ.

В связи с этим ОДКБ решила направить коллективные миротворческие силы в Казахстан "на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране".

В свою очередь, глава комитета Госдумы по СНГ Леонид Калашников заявил, что силы ОДКБ в Казахстане не будут наводить порядок – их роль состоит в охране военной инфраструктуры и других объектов. По его словам, "с бандами справятся местные силовики".

Калашников подчеркнул: для того чтобы ввести в Казахстан вооруженные силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), не нужно одобрение российского парламента, передает РИА Новости.

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"Там же и Байконур, и другие структуры, которые нужно охранять от таких банд и, в случае необходимости, защищать. Для этого ОДКБ и существует – не только защита от внешнего нападения, но и от таких факторов", – сказал он,

Глава комитета Госдумы по СНГ добавил, что силы ОДКБ будут находиться в Казахстане до тех пор, пока власти страны не попросят вывести их.

Тем временем российский авиаполк под Оренбургом привели в боевую готовность. С военного аэродрома собираются отправить спецборт в Казахстан, передает Telegram-канал Baza.

По данным канала, в республику могут также перебросить 11-ю отдельную гвардейскую инженерную бригаду, которая дислоцируется в городе Каменск-Шахтинский.

Митинги в Казахстане

Вечером 5 января силовики Казахстана начали готовиться к проведению "масштабной зачистки" города Алматы от митингующих. Горожан при помощи громкоговорителей предупредили об опасности.

Сообщалось, что "масштабная зачистка" от "мародеров" и "зачинщиков беспорядков" в Алматы начнется утром 6 января.

Вчера в Алматы начали орудовать мародеры. Сотни людей, пользуясь беспорядком в стране, атаковали магазины, крупнейшие торговые центры и дорогие бутики, грабили банки и офисы.

Сообщалось, что мародеры захватили склад боеприпасов Национальной гвардии Казахстана.

В сети появлялись видео, как мародеры тащат свою добычу по улице буквально прод пулями.

Также в Сети опубликовали видео, вероятно, из морга в Казахстане, на котором видны десятки тел с огнестрельными ранениями. Видео разместил на своей странице в Telegram украинский журналист Денис Казанский, однако первоисточник неизвестен.

По словам Казанского, поступает информация о большом количестве убитых в массовых протестах.

"Начинает поступать информация о большом количестве погибших. Распространяется видео с морга, где лежат десятки мертвых тел с огнестрельными ранениями. Число жертв уже наверняка идет на сотни", — написал он.