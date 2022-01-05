В Алматы начинается "масштабная зачистка", людей предупреждают об опасности

В Алматы готовится "масштабная зачистка" / t.me nexta_live

Силовики Казахстана готовятся к проведению "масштабной зачистки" города Алматы от митингующих. Горожан при помощи громкоговорителей предупреждают об опасности, сообщает вечером 5 января новостной портал KazTag.

Как стало известно порталу KazTag, утром 6 января в Алматы начнется "масштабная зачистка" от "мародеров" и "зачинщиков беспорядков".

По состоянию на сейчас силовики приступают к активной фазе. Местных жителей предупредили через громкоговорители об эвакуации с улиц.

Грабежи в Казахстане продолжаются. Жителей Алма-Аты по громкоговорителям предупредили о готовящейся зачистке города - пока она не началась, самые шустрые запасаются бытовой техникой и ценностями.

Реклама

Протесты в Казахстане:

Ранее Главред писал о том, что в городе Алматы, в котором сегодня проходили массовые акции протеста, началась антитеррористическая операция. При освобождении аэропорта Алматы от протестующих погибли военные.

По данным издания, в ходе проведения спецоперации в захваченном протестующими аэропорту погибли двое военных Вооруженных сил Казахстана.

Как сообщил заместитель акима (главы городской администрации) Алматы Ержан Бабакурманов, в городе началась спецоперация. Военные освободили аэропорт и его работа переводится в штатный режим.

В Казахстане протесты были вызваны повышением цены на сжиженный газ, митингующие требовали уменьшить его стоимость. Однако через несколько дней количество требований значительно возросло. Теперь они требуют, в частности, чтобы действующее правительство ушло в отставку, чтобы в государстве проводилась борьба с коррупцией и кумовством, а также чтобы строились новые фабрики и заводы и уменьшался уровень безработицы.

Читайте также: