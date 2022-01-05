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Пожары, взрывы гранат и штурм мэрии: в Казахстане - горячие столкновения между протестующими и силовиками

5 января 2022, 10:53
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В Алма-Ате протестующие штурмуют мэрию и жгут машины. Правоохранители разгоняют их газом и светошумовыми гранатами. Акции проходят и в других городах.

Казахстан, протесты
В Казахстане продолжаются массовые акции протеста / Фото Reuters

В среду, 5 января, в Казахстане продолжаются акции протеста. По данным местных СМИ, прошлой ночью к протестующим применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Выстрелы были слышны до самого утра. Столкновения продолжаются и сегодня - в Алма-Ате протестующие пытаются штурмовать мэрию и жгут машины силовиков. Правоохранители разгоняют их газом и светошумовыми гранатами.

В Министерстве внутренних дел страны сообщили, что в протестах, проходящих во многих регионах Казахстана, пострадали 95 сотрудников органов внутренних дел, а 37 служебных автомобилей были повреждены, передает Zakon.kz.

Задержаны 200 человек. Проводится досудебное расследование по 13 фактам нападения на здания госорганов.

Тем временем в Алматы снова собрались протестующие, не работают ТРЦ, акимат (региональный орган исполнительной власти) оцеплён военной техникой и солдатами. В оцеплении находятся люди в военной форме, без вооружения, но с бронежилетами, сообщает Orda.kz.

Фото t.me/orda_kz
Фото t.me/orda_kz

Тем временем СМИ сообщают о столкновениях протестующих с полицейскими в центре Алма-Аты. Силовики применяют спецсредства.

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Митингующие же, в свою очередь, предпринимают попытку штурма мэрии города. Ее осадили около трех тысяч протестующих с резиновыми дубинками.

В Актау на протесты пришли сотрудники корпорации КазАвтожол, МАЭК –Казатомпром и АО Казахтелеком. На них надета рабочая форма, они не вышли на работу и требуют освободить задержанных в Алматы, Алматинской области и Нур-Султане. Также митингующие требуют отставки всего правительства и парламента.

В Актобе возле акимата собрались около тысячи протестующих. Они со вчерашнего дня хотят видеть акима области Оразалина. Он к ним не вышел. Люди жгут костры и обустраивают юрты возле акимата. Митингующие требуют снижения цены на газ и продукты и повышения зарплаты. Полицейские в Актобе заявили, что они с народом.

Фото t.me/orda_kz
Фото t.me/orda_kz

В Жанаозене вышли на площадь более 10 тысяч человек. Сотрудники нефтяных компаний не пришли на работу. Люди требуют не применять силу в отношении протестующих.

Протесты в Казахстане

4 января 2022 года в одном из крупнейших городов Казахстана Алматы началась острая фаза столкновений между протестующими и полицейскими. На улицы страны вышли сотни людей, которые возмущены коррупцией во власти и повышением цен на газ. Чтобы разогнать протестующих, силовики применяли слезоточивый газ.

В связи с массовыми акциями протестов, президент Казахстана ввел чрезвычайное положение в Алматы с 23:00 до 07:00. Также режим ЧП был введен в Мангистауской области. Чрезвычайное положение будет действовать с 5 по 19 января.

Сначала митингующие призывали снизить цену на газ, однако потом количество требований значительно возросло. Участники акции протеста стали требовать, чтобы действующее правительство ушло в отставку, проводилась борьба с коррупцией и кумовством, а также чтобы строились новые фабрики и заводы, уменьшался уровень безработицы.

На фоне массовых протестов из-за цены на газ президент Республики Казахстан Касим-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны.

Обязанности премьер-министра будет временно исполнять первый заместитель главы правительства Алихан Смаилов.

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