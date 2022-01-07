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В Казахстане проводят операцию антитеррор, введен красный уровень опасности: Токаев сделал заявление

7 января 2022, 08:10
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что конституционный порядок в основном восстановлен, но "контртеррористическую операцию следует продолжить".

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев / Фото akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах республики. В стране продолжается антитеррористическая операция, объявлен "красный уровень".

"Силы правопорядка проводят напряженную работу. Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию", - цитирует Токаева его пресс-служба.

Президент Казахстана добавил, что контртеррористическую операцию следует продолжить.

"Террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков", - сказал Токаев.

В сообщении Комитета нацбезопасности Республики Казахстан 7 января говорится, что в стране ввели критический "красный" уровень террористической опасности. Во всех регионах установлен режим антитеррористической операции.

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"Первыми руководителями государственных органов приняты к реализации меры, направленные на стабилизацию положения в стране и устранение террористической угрозы", - информирует пресс-служба Комитета.

Казахстан
Все акиматы Казахстана освобождены и взяты под охрану / Фото Reuters

Тем временем первый замглавы Администрации президента Даурен Абаев заявил, что в страну введен миротворческий контингент стран ОДКБ.

"Миссия является миротворческой. Солдаты ОДКБ не участвуют в боевых действиях и не занимаются ликвидацией боевиков. Не нужно путать миротворческую миссию с вводом коллективных сил оперативного реагирования. Вместе с тем миротворцы ОДКБ будут выполнять прикрытие и охранные функции", - цитирует Абаева Sputnik Казахстан.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)

Региональная международная организация. Ее целью является "укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам".
ОДКБ была основана 15 мая 1992 года после подписания Договора о коллективной безопасности в Ташкенте (Узбекистан). Высшим органом является Совет коллективной безопасности (СКБ), который назначает Генерального секретаря организации.
В ОДКБ входят: Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Первый замглавы Администрации президента также добавил, что все административные здания крупнейшего города Казахстана Алматы "очищены от террористов".

"Многие боевики ликвидированы или задержаны, их личности устанавливаются", - сказал Абаев.

По его словам, "известен как минимум один случай, когда обезглавили молодого курсанта".

В МВД Казахстана сообщили, что все акиматы (мэрии) страны освобождены и взяты под охрану. Правоохранительные органы задержали более 3 тысяч человек, 26 человек ликвидированы, еще 18 - ранены.

Читайте такжеКровавые протесты в Алматы: расстреляли десятки протестующих, больницы переполненыТелеканал Хабар 24 сообщает, что в Алматы протестующие (которых власти называют боевиками или вооруженными преступниками) забаррикадировались в здании телеканала Мир. Тела погибших, по словам очевидцев, лежат прямо на улице, их личности неизвестны.

"Наши коллеги рассказали, что по их данным, всю ночь в городе были слышны выстрелы, которые и сейчас можно услышать в Алматы. Кроме того, на площади Республики группа экстремистов забаррикадировала здание телеканала Мир, есть жертвы, тела погибших лежат прямо на улице", - сообщил корреспондент телеканала в эфире.

Протесты в Казахстане

Митинги в Казахстане против резкого повышения цен на сжиженный газ начались 2 января в Жанаозене Мангистауской области. Затем они переросли в массовые протесты.

Сначала митингующие требовали уменьшить стоимость газа. Однако через несколько дней количество требований значительно возросло. Теперь они хотят отставки действующего правительства, а также чтобы в государстве проводилась борьба с коррупцией и кумовством, строились новые фабрики и заводы, уменьшался уровень безработицы.

Власти ввели чрезвычайное положение: сначала в Алматы и Мангистауской области, позже - в столице и во всех остальных регионах страны.

На фоне массовых протестов из-за цены на газ президент Республики Казахстан Касим-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны.

Тем временем Совет коллективной безопасности ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на определенный срок. В обращении Казахстана к ОДКБ говорится, что ситуация в стране рассматривается "как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа".

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