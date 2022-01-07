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АТО в Казахстане: Токаев приказал стрелять на поражение по демонстрантам

7 января 2022, 11:12
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Президент Казахстана назвал протестующих "преступниками", "убийцами" и "бандитами", а предложение провести с ними переговоры Токаев считает "глупостью".

Токаев
Токаев дал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения / Фото akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал приказ открывать огонь по участникам массовых акций протеста на поражение без предупреждения. Его выступление транслировал государственный телеканал Хабар 24.

Демонстрантов Токаев назвал "преступниками", "убийцами" и "бандитами". По словам лидера Казахстана, вести с ними переговоры глупо.

"За рубежом высказываются призывы сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость, какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами", – заявил Токаев в своем новом обращении 7 января.

"Нам пришлось иметь дело с бандитами и террористами, подготовленными. Поэтому их нужно уничтожать", - добавил он.

По словам Токаева, только на Алматы "напали 20 тысяч бандитов", в том числе граждане других стран. Он также заверил, что "операция против боевиков будет идти до конца", а кто не сдастся - будет ликвидирован.

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"Все требования, высказанные в мирной форме были услышаны. В регионах, где сохранена стабильность ситуации, будет поэтапно снят режим ЧП", - добавил Токаев.

Как сообщал Главред, утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах республики. При этом в стране продолжается антитеррористическая операция, объявлен "красный" уровень опасности.

Протесты в Казахстане

Митинги в Казахстане против резкого повышения цен на сжиженный газ начались 2 января в Жанаозене Мангистауской области. Затем они переросли в массовые протесты.

Сначала митингующие требовали уменьшить стоимость газа. Однако через несколько дней количество требований значительно возросло. Теперь они хотят отставки действующего правительства, а также чтобы в государстве проводилась борьба с коррупцией и кумовством, строились новые фабрики и заводы, уменьшался уровень безработицы.

Власти ввели чрезвычайное положение: сначала в Алматы и Мангистауской области, позже - в столице и во всех остальных регионах страны.

На фоне массовых протестов из-за цены на газ президент Республики Казахстан Касим-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны.

Тем временем Совет коллективной безопасности ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на определенный срок. В обращении Казахстана к ОДКБ говорится, что ситуация в стране рассматривается "как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа".

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)

Региональная международная организация. Ее целью является "укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам".
ОДКБ была основана 15 мая 1992 года после подписания Договора о коллективной безопасности в Ташкенте (Узбекистан). Высшим органом является Совет коллективной безопасности (СКБ), который назначает Генерального секретаря организации.
В ОДКБ входят: Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

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