Маневрирует и избегает всех требований Путина: Бульба сказал, чего боится Лукашенко

Основные тезисы Сергея Бульбы:
- Лукашенко пытается маневрировать и избегать выполнения всех требований Путина
- Его "социальный договор" с обществом базируется на принципе: "У нас тихо, у нас нет войны"
- Участие Беларуси в боевых действиях может разрушить эту стабильность
Самопровозглашенный белорусский диктатор Александр Лукашенко пытается маневрировать и избегать выполнения всех требований российского диктатора Владимира Путина.
Он прекрасно осознает, что его "социальный договор" с белорусским обществом, особенно после 2020 года, базируется на одном ключевом принципе: "У нас тихо, у нас нет войны". Такое мнение высказал бывший военный офицер, политик и общественный деятель, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Делаем вместе" Сергей Бульба в интервью Главреду.
"Если белорусские войска начнут участвовать в боевых действиях, и начнутся массовые потери (груз 200 и 300), это может привести к тому, что "хрустальный сосуд стабильности" в Беларуси разобьют вдребезги. Поэтому он всячески сопротивляется прямому участию Беларуси в войне", - отметил Бульба.
Также, по его словам, Лукашенко активно заигрывает с Китаем. Политик предполагает, что именно по настоянию Китая с территории Беларуси прекратились запуски российских ракет. Китай заинтересован в Беларуси как в транзитной территории для своих грузов и проектов, а также как возможный плацдарм для какой-то угрозы.
"Китай, наверное, опять просчитывает ситуацию на несколько шагов вперед, тогда как Лукашенко считает, что раз Китай его принимает, то все хорошо. Однако Лукашенко летит в Китай до 26 января, тем самым демонстрируя поддержку его режима (хотя после избрания такой визит выглядел бы гораздо логичнее)", - добавил Бульба.
Смотрите видео интервью Сергея Бульбы Главреду о выборах в Беларуси:
Как ранее сообщал Главред, Сергей Бульба сказал, возможно ли падение Лукашенко. По его словам, нарратив о возможном падении режима Лукашенко находит отклик на Западе потому, что там не видят альтернативы Лукашенко.
Также ранее Бульба сказал, какими могут быть результаты выборов в Беларуси. Команда самопровозглашенного президента Беларуси признает, что не все граждане страны любят Лукашенко.
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Кто такой Сергей Бульба
Сергей Бульба (Числов) (15 апреля 1967, Минск, БССР) — белорусский политический деятель, предприниматель, пишет Википедия. Бывший военный офицер, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робім разам", участник "Минской весны"
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