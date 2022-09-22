Миллионное пополнение для оккупантов: СМИ узнали о секретном пункте указа Путина

Владимир Путин объявил мобилизацию в РФ / Reuters

В РФ в результате объявленной Владимиром Путиным "частичной мобилизации" могут призвать миллион человек.

Об этом идет речь в седьмом пункте указа Путина, который был пропущен при публикации, сообщает Новая газета. Европа со ссылкой на источник в администрации президента.

"Цифру несколько раз исправляли, и в итоге, остановились на миллионе", — приводит газета слова своего собеседника.

Седьмой пункт, по словам источника Новой газеты. Европа, скрыли под грифом "для служебного пользования".

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Читайте такжеПутин планирует мобилизовать миллион, потери РФ превысят 300 тысяч – СМИ

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

Читайте еще: