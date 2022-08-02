На первом месте любовница Путина: США ввели жесткие санкции против бизнесменов РФ

США ввели санкции против РФ / reuters

Во вторник, 2 августа, власти США ввели очередные жесткие санкции против российских бизнесменов и предпринимателей - среди граждан, которые попали в список санкции значится и Алина Кабаева, бывшая российская гимнастка, которую называют любовницей президента России Владимира Путина.

По информации официального сайта Минфина США, Кабаева также является главой совета директоров Национальной Медиагруппы (холдинг, который владеет контролирующими пакетами в государственных СМИ).

Под ограничения, кроме Кабаевой, попали:

бывший руководитель "ФосАгро" Андрей Гурьев и его сын,

глава совета директоров ОАО "Еврохим" Андрей Мельниченко,

бизнесмен-миллиардер Александр Пономаренко,

владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников,

заместитель генерального директора "Иннопрактики" Наталья Попова,

предприниматель Дмитрий Пупмянський.

Статус государства-спонсора терроризма для России

Американское издание The Washington Post в середине апреля опубликовало сведения, согласно которым президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом призвал главу Белого дома оказать содействие в принятии решения о признании России государством-спонсором терроризма.

Указывалось, что Байден готов рассмотреть варианты с целью давления на Москву. Решение о новом статусе для РФ может привести к санкциям против десятка других государств, которые работают с Россией, и заморозке российских активов на территории США.

Позже Зеленский вновь призвал США официально признать Россию государством-спонсором терроризма и отметил, что российские военные совершают такие ужасные преступления, каких Европа не видела со времен Второй мировой войны.

"Рассчитываю на поддержку Соединенными Штатами дальнейшего ужесточения санкций. Кроме того, считаем, что Россия должна быть официально признана государством - спонсором терроризма", - сказал Зеленский.

Позже стало известно о том, что Сейм Литвы принял резолюцию, согласно которой Вильнюс признает Российскую Федерацию государством-террористом. В документе указано, что войска России совершили массовые военные преступления в Буче, Ирпене, Бородянке и Гостомеле. В действиях российского государства также усматривается задача полного или частичного уничтожения украинской нации.

28 июля Сенат США принял резолюцию, которая призывает Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине.

Сейчас государствами-спонсорами терроризма признаны Куба, Сирия, Иран и КНДР.

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