'Не надо иллюзий, будет очень непросто': у Медведева началась безумная паника из-за нового Рамштайна

Российский чиновник-пропагандист размечтался, что в мире якобы будет создан новый альянс, который будет противодействовать США и их союзникам.

Медведев устроил истерику из-за нового заседания в формате Рамштайн / УНИАН

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев закатил истерику из-за нового заседания в формате "Рамштайн". Он признал, что стране-агрессору России "будет очень непросто".

"Встреча в Рамштайне и выделение тяжелых видов вооружения Киеву не оставляют сомнений в том, что наши враги непременно долго будут пытаться вымотать нас, а лучше уничтожить. И оружия у них достаточно. Если надо, начнут делать новое. Поэтому не надо иллюзий. Какие из этого выводы? Будет очень непросто", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Кроме того, российский чиновник-пропагандист размечтался, что в мире якобы будет создан новый альянс, который будет противодействовать США и их союзникам, после чего Вашингтон якобы откажется от поддержки Украины и Европы.

"В случае затяжного конфликта в какой-то момент сложится новый военный альянс из тех стран, которых достали американцы. Так всегда происходило, история человечества во время длительных войн. И тогда Штаты окончательно бросят старую Европу и остатки несчастных украинцев, а мир снова придет к состоянию равновесия. Если, конечно, не будет слишком поздно", - пофантазировал Медведев.

Встреча на авиабазе "Рамштайн"

На американской военной базе "Рамштайн" в Германии 20 января прошла встреча Контактной группы по обороне Украины. Страны-партнеры объявили новый пакет поддержки Киева.

Так, Украина получит средства противовоздушной обороны с ракетами к ним, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, внедорожники, вертолеты, гаубицы, САУ, снаряды и танки.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, участвовавший в заседании формата "Рамштайн", приветствовал сообщения о новых поставках оружия в Украину. Он подчеркнул, что новая военная помощь будет иметь огромное значение для Украины.

"Эта поддержка не только позволит украинцам защититься от новых наступлений России, но и позволит им начать свои наступательные действия, чтобы отвоевать территорию", - подчеркнул Столтенберг.

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