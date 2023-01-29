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"Никогда не пришлем": Италия наотрез отказалась поставлять Украине наступательное оружие

29 января 2023, 22:59
Министр иностранных дел Италии подчеркнул, что военная ситуация в Украине очень сложная и вызывает беспокойство.
'Никогда не пришлем': Италия наотрез отказалась поставлять Украине наступательное оружие
Италия отказалась поставлять Украине наступательное оружие / bundeswehr de, president.gov.ua

Италия поддерживает Украину в борьбе с российским агрессором. Страна передает нашему государству вооружение, необходимое для обороны. Однако о наступательном оружии речь не идет. Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни.

Как отметил министр иностранных дел Италии в эфире одного из итальянских телеканалов, военная ситуация в Украине очень сложная и вызывает беспокойство.

"Мы очень обеспокоены, мы все работаем ради мира и, как решил парламент, готовы предоставить оборонительное оружие", - цитирует политика La Stampa.

В то же время Таяни подчеркнул, что Италия не намерена посылать Украине наступательное оружие.

"Мы никогда не отправим наступательного оружия, потому что мы не воюем с Россией, у нас нет ничего общего с русским народом", - заявил он.

Министр иностранных дел Италии подытожил, что его страна лишь стремится защитить независимость Украины.

Военная помощь от Италии

Ранее в Италии правительство приняло решение о передаче Украине батареи зенитно-ракетного комплекса SAMP / T, которая способна сбивать баллистические ракеты. "Зеленый свет" был дан по указанию премьер-министра Джорджии Мелони. В то же время, по данным СМИ, ускорить решение о передаче Украине батареи помогло "сильное давление со стороны Вашингтона".

Также сообщалось, что власти Италии примут шестой межведомственный декрет о поставках военной помощи Украине не раньше февраля. Речь идет о возможной отправке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) SAMP-T и управляемых ракет Aspide. В Офисе президента Украины заявили, что у Киева есть "все необходимые гарантии" от Италии относительно оружия.

Недавно стало известно, что вместе с комплексом противовоздушной обороны SAMP-Т Украина получит 700 зенитных ракет Aster-30 на сумму около 2 млрд евро. Такое решение было принято Италией и Францией, которые готовятся передать Украине комплекс ПВО.

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