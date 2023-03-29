"Обида серьезная": Си Цзиньпин сильно унизил самовлюбленного Путина - Санников

Российский диктатор Владимир Путин мог обидеться на Си Цзиньпина после его визита в Москву, уверен белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников.
В интервью Главреду он отметил, что Си Цзиньпин уехал раньше, никто его из высокого уровня чиновников не провожал.
"Не было и объятий перед отъездом – после ужина они с Путиным достаточно сухо попрощались. Обида серьезная, ведь Путина в мировой прессе называли вассалом. Вся мировая пресса писала, что Путин был унижен, и униженно чего-то просил, а Си Цзиньпин вел себя достаточно уверенно, властно. Конечно, Путину как человеку с больным самолюбием было очень неприятно, а зная его гебистский характер, ему нужно сделать что-то исподтишка. Потому и тут он подождал отъезда Си Цзиньпина и тут же сделал заявление", - пояснил эксперт.
Кто такой Андрей Санников
Андрей Олегович Санников – белорусский политический и общественный деятель, координатор общественной программы "Европейская Беларусь". Он был вынужден бежать из Беларуси и искать политического убежища в Великобритании. Он продолжает выступать за свободную и демократическую Беларусь без репрессивного режима Лукашенко, пишет Википедия.
Визит Си Цзиньпина в РФ
Глава КНР Си Цзиньпин 20 марта прибыл в Москву, столицу страны-оккупанта и агрессора РФ.
Как сообщают российские пропагандистские СМИ, во время встречи с главой Кремля Си Цзиньпин назвал Путина "дорогим другом", а также выразил убеждение, что россияне поддержат своего диктатора на президентских выборах в 2024 году.
21 марта по итогам встречи Путина и Си Цзиньпина был подписан договор. Также стороны сделали заявление о войне в Украине.
Председатель КНР Си Цзиньпин планирует провести телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским после поездки в Москву и переговоров с диктатором Владимиром Путиным, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
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