Огрызко спрогнозировал, как именно решится вопрос войны с путинской Россией

Вопрос войны Украины со страной-агрессором Россией будет решен на полях сражений, а не в рамках саммитов и конференций. Об этом на чате в Главреде заявил дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко.
"Я считаю, что именно на поле боя будет решен вопрос войны с Россией. Никакие декларации и конференции, к большому сожалению, на Россию не действуют. Украина проводила очень важные и полезные конференции по Крыму – Крымская платформа. Там звучали абсолютно логичные и правильные месседжи, которые направлялись участниками этой платформы России. И какой был ответ России? Никакого. Она как оккупировала, так и до сих пор оккупирует Крым. Впрочем, думаю, ещё немножко – и в РФ наконец поймут, что Крым из географического полуострова скоро превратится в политический остров, и для России там не будет места: ей придется либо оттуда уйти, либо обречь свой гарнизон на полное и тотальное уничтожение. Это уже будет зависеть от кровожадности нынешнего кремлевского руководителя", ‒ сказал он.
Кто такой Владимир Огрызко
Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).
В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.
В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.
В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.
18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.
17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.
В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.
С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда.
С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.
Глобальный Саммит мира - что известно
Напомним, 15-16 июня прошел Саммит мира. В мероприятии приняла участие 101 страна мира. По итогам Саммита стороны объявили финальную декларацию, предложения которой затем передадут стране-агрессору.
На следующем Саммите мира должна быть поставлена точка в войне, развязанной страной-агрессором РФ против Украины, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Второй Глобальный саммит мира по Украине может состояться в течение следующих одного-двух лет. Об этом в кулуарах Саммита мира в Швейцарии заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.
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